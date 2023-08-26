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Защита Гершковича обжаловала продление ему ареста

Защита Гершковича обжаловала продление ему ареста - РИА Новости, 26.08.2023

Защита Гершковича обжаловала продление ему ареста

Защита корреспондента московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича обжаловала продление ему ареста до конца осени в рамках дела о шпионаже, сообщили... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T16:05

2023-08-26T16:05

2023-08-26T16:10

москва

россия

екатеринбург

происшествия

эван гершкович

дмитрий песков

мария захарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Защита корреспондента московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича обжаловала продление ему ареста до конца осени в рамках дела о шпионаже, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы. "В суд поступила апелляционная жалоба в защиту Гершковича", - рассказал собеседник агентства. Накануне Лефортовский суд Москвы продлил журналисту срок содержания под стражей до 30 ноября. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".

https://ria.ru/20230726/dialog-1886283783.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, екатеринбург, происшествия, эван гершкович, дмитрий песков, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)