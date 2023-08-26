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Защита Гершковича обжаловала продление ему ареста - РИА Новости, 26.08.2023
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16:05 26.08.2023 (обновлено: 16:10 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/zaschita-1892408338.html
Защита Гершковича обжаловала продление ему ареста
Защита Гершковича обжаловала продление ему ареста - РИА Новости, 26.08.2023
Защита Гершковича обжаловала продление ему ареста
Защита корреспондента московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича обжаловала продление ему ареста до конца осени в рамках дела о шпионаже, сообщили... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T16:05
2023-08-26T16:10
москва
россия
екатеринбург
происшествия
эван гершкович
дмитрий песков
мария захарова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Защита корреспондента московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича обжаловала продление ему ареста до конца осени в рамках дела о шпионаже, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы. "В суд поступила апелляционная жалоба в защиту Гершковича", - рассказал собеседник агентства. Накануне Лефортовский суд Москвы продлил журналисту срок содержания под стражей до 30 ноября. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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Екатерина Зайцева
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москва, россия, екатеринбург, происшествия, эван гершкович, дмитрий песков, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Москва, Россия, Екатеринбург, Происшествия, Эван Гершкович, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Защита Гершковича обжаловала продление ему ареста

Адвокаты корреспондента WSJ Гершковича обжаловали продление ему ареста

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Защита корреспондента московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича обжаловала продление ему ареста до конца осени в рамках дела о шпионаже, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы.
"В суд поступила апелляционная жалоба в защиту Гершковича", - рассказал собеседник агентства.
Накануне Лефортовский суд Москвы продлил журналисту срок содержания под стражей до 30 ноября.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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