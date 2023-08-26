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В Ульяновской области ночью зафиксировали заморозки - РИА Новости, 26.08.2023
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10:23 26.08.2023 (обновлено: 10:24 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/zamorozki-1892360513.html
В Ульяновской области ночью зафиксировали заморозки
В Ульяновской области ночью зафиксировали заморозки - РИА Новости, 26.08.2023
В Ульяновской области ночью зафиксировали заморозки
Минувшей ночью заморозки были зафиксированы в городе Инза Ульяновской области, минимальная температура составила 0 градусов, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T10:23
2023-08-26T10:24
общество
ульяновская область
михаил леус
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минувшей ночью заморозки были зафиксированы в городе Инза Ульяновской области, минимальная температура составила 0 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Единственной точкой на карте погоды Европейской России, где минувшей ночью были зафиксированы заморозки, стал город Инза, Ульяновской области. Там минимальная температура составила 0,0 градусов", - написал Леус. Синоптик также отметил, что на территории столичного региона холоднее всего было в Электростали, там термометры показали плюс 4,8 градусов.
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общество, ульяновская область, михаил леус
Общество, Ульяновская область, Михаил Леус
В Ульяновской области ночью зафиксировали заморозки

Леус: в городе Инза Ульяновской области температура опускалась до нуля градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДубовый лист на траве во время утренних заморозков
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дубовый лист на траве во время утренних заморозков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минувшей ночью заморозки были зафиксированы в городе Инза Ульяновской области, минимальная температура составила 0 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Единственной точкой на карте погоды Европейской России, где минувшей ночью были зафиксированы заморозки, стал город Инза, Ульяновской области. Там минимальная температура составила 0,0 градусов", - написал Леус.
Синоптик также отметил, что на территории столичного региона холоднее всего было в Электростали, там термометры показали плюс 4,8 градусов.
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ОбществоУльяновская областьМихаил Леус
 
 
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