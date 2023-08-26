https://ria.ru/20230826/zamorozki-1892360513.html

В Ульяновской области ночью зафиксировали заморозки

В Ульяновской области ночью зафиксировали заморозки - РИА Новости, 26.08.2023

В Ульяновской области ночью зафиксировали заморозки

Минувшей ночью заморозки были зафиксированы в городе Инза Ульяновской области, минимальная температура составила 0 градусов, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T10:23

2023-08-26T10:23

2023-08-26T10:24

общество

ульяновская область

михаил леус

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минувшей ночью заморозки были зафиксированы в городе Инза Ульяновской области, минимальная температура составила 0 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Единственной точкой на карте погоды Европейской России, где минувшей ночью были зафиксированы заморозки, стал город Инза, Ульяновской области. Там минимальная температура составила 0,0 градусов", - написал Леус. Синоптик также отметил, что на территории столичного региона холоднее всего было в Электростали, там термометры показали плюс 4,8 градусов.

https://ria.ru/20230826/leto-1892342313.html

ульяновская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ульяновская область, михаил леус