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В московских аэропортах задержали по меньшей мере 24 рейса - РИА Новости, 26.08.2023
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03:28 26.08.2023 (обновлено: 03:52 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/zaderzhki-1892341525.html
В московских аэропортах задержали по меньшей мере 24 рейса
В московских аэропортах задержали по меньшей мере 24 рейса - РИА Новости, 26.08.2023
В московских аэропортах задержали по меньшей мере 24 рейса
По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и восемь отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу ночью, следует из данных РИА Новости, 26.08.2023
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москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и восемь отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу ночью, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 3.21 мск субботы, во "Внуково" 14 рейсов задержаны и четыре отменены, в "Домодедово" два рейса задержаны и четыре отменены. В "Шереметьево" восемь рейсов задержаны.
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москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия
Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Происшествия
В московских аэропортах задержали по меньшей мере 24 рейса

В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 24 рейса, 8 отменили

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСегмент пассажирского терминала московского аэропорта Домодедово
Сегмент пассажирского терминала московского аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сегмент пассажирского терминала московского аэропорта Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и восемь отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу ночью, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 3.21 мск субботы, во "Внуково" 14 рейсов задержаны и четыре отменены, в "Домодедово" два рейса задержаны и четыре отменены. В "Шереметьево" восемь рейсов задержаны.
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МоскваДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Внуково (аэропорт)Происшествия
 
 
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