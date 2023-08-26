https://ria.ru/20230826/zaderzhki-1892341525.html

В московских аэропортах задержали по меньшей мере 24 рейса

В московских аэропортах задержали по меньшей мере 24 рейса - РИА Новости, 26.08.2023

В московских аэропортах задержали по меньшей мере 24 рейса

По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и восемь отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу ночью, следует из данных РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T03:28

2023-08-26T03:28

2023-08-26T03:52

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и восемь отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу ночью, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 3.21 мск субботы, во "Внуково" 14 рейсов задержаны и четыре отменены, в "Домодедово" два рейса задержаны и четыре отменены. В "Шереметьево" восемь рейсов задержаны.

https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892340934.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия