https://ria.ru/20230826/zaderzhanie-1892363690.html
В Новгородской области задержали мужчин, запускавших квадрокоптер
В Новгородской области задержали мужчин, запускавших квадрокоптер - РИА Новости, 26.08.2023
В Новгородской области задержали мужчин, запускавших квадрокоптер
Росгвардия пресекла запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в поселке Крестцы Новгородской области, трое нарушителей переданы полиции, сообщает... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T10:50
2023-08-26T10:50
2023-08-26T11:29
происшествия
новгородская область
крестецкий район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791852_0:43:3081:1776_1920x0_80_0_0_171706ee33eddeee1a293b0288c896c6.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Росгвардия пресекла запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в поселке Крестцы Новгородской области, трое нарушителей переданы полиции, сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение, что около спортивно-оздоровительного комплекса в поселке запущен беспилотный летательный аппарат-квадрокоптер. Наряд группы задержания прибыл на место, где были обнаружены трое мужчин. "Мужчины пояснили, что проводили съемку с целью охвата масштаба спортивного комплекса с высоты для подготовки видеоролика и размещения его в сети Интернет, однако согласования с администрацией Крестецкого района не имели. Росгвардейцы передали правонарушителей сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении Росгвардии региона. Ограничение на использование БПЛА на территории региона введено с ноября 2022 года.
https://ria.ru/20230822/bespilotnik-1891417517.html
новгородская область
крестецкий район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791852_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_15ebaba8293fe6009476ac54dbcad5a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новгородская область, крестецкий район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Новгородская область, Крестецкий район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Новгородской области задержали мужчин, запускавших квадрокоптер
Росгвардейцы задержали мужчин, запускавших квадрокоптер в Новгородской области