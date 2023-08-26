https://ria.ru/20230826/zaderzhanie-1892363690.html

В Новгородской области задержали мужчин, запускавших квадрокоптер

В Новгородской области задержали мужчин, запускавших квадрокоптер - РИА Новости, 26.08.2023

В Новгородской области задержали мужчин, запускавших квадрокоптер

Росгвардия пресекла запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в поселке Крестцы Новгородской области, трое нарушителей переданы полиции, сообщает... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T10:50

2023-08-26T10:50

2023-08-26T11:29

происшествия

новгородская область

крестецкий район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Росгвардия пресекла запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в поселке Крестцы Новгородской области, трое нарушителей переданы полиции, сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение, что около спортивно-оздоровительного комплекса в поселке запущен беспилотный летательный аппарат-квадрокоптер. Наряд группы задержания прибыл на место, где были обнаружены трое мужчин. "Мужчины пояснили, что проводили съемку с целью охвата масштаба спортивного комплекса с высоты для подготовки видеоролика и размещения его в сети Интернет, однако согласования с администрацией Крестецкого района не имели. Росгвардейцы передали правонарушителей сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении Росгвардии региона. Ограничение на использование БПЛА на территории региона введено с ноября 2022 года.

https://ria.ru/20230822/bespilotnik-1891417517.html

новгородская область

крестецкий район

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, новгородская область, крестецкий район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)