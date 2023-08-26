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В Новгородской области задержали мужчин, запускавших квадрокоптер - РИА Новости, 26.08.2023
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10:50 26.08.2023 (обновлено: 11:29 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/zaderzhanie-1892363690.html
В Новгородской области задержали мужчин, запускавших квадрокоптер
В Новгородской области задержали мужчин, запускавших квадрокоптер - РИА Новости, 26.08.2023
В Новгородской области задержали мужчин, запускавших квадрокоптер
Росгвардия пресекла запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в поселке Крестцы Новгородской области, трое нарушителей переданы полиции, сообщает... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T10:50
2023-08-26T11:29
происшествия
новгородская область
крестецкий район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Росгвардия пресекла запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в поселке Крестцы Новгородской области, трое нарушителей переданы полиции, сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение, что около спортивно-оздоровительного комплекса в поселке запущен беспилотный летательный аппарат-квадрокоптер. Наряд группы задержания прибыл на место, где были обнаружены трое мужчин. "Мужчины пояснили, что проводили съемку с целью охвата масштаба спортивного комплекса с высоты для подготовки видеоролика и размещения его в сети Интернет, однако согласования с администрацией Крестецкого района не имели. Росгвардейцы передали правонарушителей сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении Росгвардии региона. Ограничение на использование БПЛА на территории региона введено с ноября 2022 года.
https://ria.ru/20230822/bespilotnik-1891417517.html
новгородская область
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происшествия, новгородская область, крестецкий район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Новгородская область, Крестецкий район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Новгородской области задержали мужчин, запускавших квадрокоптер

Росгвардейцы задержали мужчин, запускавших квадрокоптер в Новгородской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ . Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Росгвардия пресекла запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в поселке Крестцы Новгородской области, трое нарушителей переданы полиции, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение, что около спортивно-оздоровительного комплекса в поселке запущен беспилотный летательный аппарат-квадрокоптер. Наряд группы задержания прибыл на место, где были обнаружены трое мужчин.
"Мужчины пояснили, что проводили съемку с целью охвата масштаба спортивного комплекса с высоты для подготовки видеоролика и размещения его в сети Интернет, однако согласования с администрацией Крестецкого района не имели. Росгвардейцы передали правонарушителей сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении Росгвардии региона.
Ограничение на использование БПЛА на территории региона введено с ноября 2022 года.
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ПроисшествияНовгородская областьКрестецкий районФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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