https://ria.ru/20230826/yaponiya-1892351806.html

Российский рынок защищен от японской рыбы, заявил эксперт

Российский рынок защищен от японской рыбы, заявил эксперт - РИА Новости, 26.08.2023

Российский рынок защищен от японской рыбы, заявил эксперт

Российский рынок на фоне начала сброса слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" защищен от японской рыбы: она поступает на него в очень малом объеме и это... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T08:45

2023-08-26T08:45

2023-08-26T08:45

экономика

россия

япония

фукусима-1

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

терсо

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Российский рынок на фоне начала сброса слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" защищен от японской рыбы: она поступает на него в очень малом объеме и это премиальные виды, в розничной торговле ее нет, сообщил РИА Новости управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк. "Как будет развиваться ситуация вокруг АЭС, неясно, в этих прогнозах расходятся даже ученые. Но что касается российского рынка – он защищен от японской рыбы, ее крайне мало сюда поступает, и в основном премиального сегмента. Мы много сами экспортируем в Японию, а импортируем гораздо меньше - соответственно, для обычного потребителя все это не сыграет никакой роли", - сообщил Березнюк. Он напомнил, что импорт РФ из Японии гидробионтов, рыбопродукции, ракообразных, моллюсков и другой рыбопродукции составляет ничтожную долю ее российского импорта в целом – порядка 192 тонн в прошлом году, и в основном эти поставки касались только ультрадорогой HoReCa (общепит и гостиничный бизнес - ред.)."Большой сетевой розницы и розницы в целом это вообще никак не касается – возможно, в дорогих бутиковых магазинах она и могла присутствовать, например, желтоперый тунец", - заметил собеседник агентства. Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО в четверг начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих обсуждали варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. Росрыболовство сообщило в четверг, что сброс воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1", опасений не вызывает, промысел в районе сброса российскими судами не ведётся. Между тем, немного позже в тот же день стало известно, что Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля рыбной продукции из Японии по радиологическим показателям, и не исключает ограничений по поставкам, если в такой продукции будет превыше максимально допустимый уровень содержания радионуклидов. В пятницу министерство экономики, торговли и промышленности Японии заявило, что пробы на концентрацию трития в океанической воде после сброса слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" оказались в пределах нормы, проблем не было обнаружено. По данным Росрыболовства. за последние 3 года объем импорта рыбной продукции из Японии в Россию упал на 93%. Так, в 2020 году было импортировано 2,9 тысячи тонн продукции, в 2021 году – 1,4 тысячи тонн, а по итогам 2022 года объем импорта существенно сократился и составил всего 192 тонн продукции. За январь-июль 2023 года объем импортируемых из Японии рыбы и рыбной продукции составил 112 тонн (минус 29% к уровню 2021 года). А в среднем ежегодный вылов рыбы российскими рыбаками составляет порядка 5 миллионов тонн в год.

https://ria.ru/20230825/ryba-1892175274.html

https://ria.ru/20230825/fukusima-1892070283.html

https://ria.ru/20230825/fukusima-1892165483.html

россия

япония

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, япония, фукусима-1, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), терсо