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МИД прокомментировал призывы Киева не признавать выборы в новых регионах - РИА Новости, 26.08.2023
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11:50 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/vybory-1892372408.html
МИД прокомментировал призывы Киева не признавать выборы в новых регионах
МИД прокомментировал призывы Киева не признавать выборы в новых регионах - РИА Новости, 26.08.2023
МИД прокомментировал призывы Киева не признавать выборы в новых регионах
Киев, требуя не признавать легитимность выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, показывает, что ему нет дела до мнения жителей этих регионов,... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T11:50
2023-08-26T11:50
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
мария захарова
верховная рада украины
украина
россия
запорожская область
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Киев, требуя не признавать легитимность выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, показывает, что ему нет дела до мнения жителей этих регионов, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. "В начале августа Верховная рада Украины приняла обращение к иностранным парламентам, правительствам и международным организациям в связи с предстоящими 10 сентября в России местными выборами. Украинские депутаты просят зарубежные страны не признавать их легитимность на территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Подобными действиями Киев в очередной раз демонстрирует, что ему нет никакого дела до мнения миллионов жителей этих российских регионов, которые не хотят иметь ничего общего с неонацистским киевским режимом", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД. Она подчеркнула, что эти факты, а также другие подтверждают, что задачи СВО сохраняют свою актуальность. "Все они будут выполнены в полном объеме", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20230808/vybory-1888858330.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, верховная рада украины, украина, россия, запорожская область, херсонская область
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Мария Захарова, Верховная Рада Украины, Украина, Россия, Запорожская область, Херсонская область
МИД прокомментировал призывы Киева не признавать выборы в новых регионах

Захарова: Киев показал, что ему нет дела до мнения жителей новых регионов РФ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛюди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России
Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Киев, требуя не признавать легитимность выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, показывает, что ему нет дела до мнения жителей этих регионов, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«
"В начале августа Верховная рада Украины приняла обращение к иностранным парламентам, правительствам и международным организациям в связи с предстоящими 10 сентября в России местными выборами. Украинские депутаты просят зарубежные страны не признавать их легитимность на территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Подобными действиями Киев в очередной раз демонстрирует, что ему нет никакого дела до мнения миллионов жителей этих российских регионов, которые не хотят иметь ничего общего с неонацистским киевским режимом", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД.
Она подчеркнула, что эти факты, а также другие подтверждают, что задачи СВО сохраняют свою актуальность.
"Все они будут выполнены в полном объеме", - подчеркнула Захарова.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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8 августа, 14:40
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМария ЗахароваВерховная Рада УкраиныУкраинаРоссияЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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