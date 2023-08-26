https://ria.ru/20230826/vybory-1892372408.html
МИД прокомментировал призывы Киева не признавать выборы в новых регионах
МИД прокомментировал призывы Киева не признавать выборы в новых регионах - РИА Новости, 26.08.2023
МИД прокомментировал призывы Киева не признавать выборы в новых регионах
Киев, требуя не признавать легитимность выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, показывает, что ему нет дела до мнения жителей этих регионов,... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T11:50
2023-08-26T11:50
2023-08-26T11:50
в мире
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луганская народная республика
мария захарова
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Киев, требуя не признавать легитимность выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, показывает, что ему нет дела до мнения жителей этих регионов, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. "В начале августа Верховная рада Украины приняла обращение к иностранным парламентам, правительствам и международным организациям в связи с предстоящими 10 сентября в России местными выборами. Украинские депутаты просят зарубежные страны не признавать их легитимность на территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Подобными действиями Киев в очередной раз демонстрирует, что ему нет никакого дела до мнения миллионов жителей этих российских регионов, которые не хотят иметь ничего общего с неонацистским киевским режимом", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД. Она подчеркнула, что эти факты, а также другие подтверждают, что задачи СВО сохраняют свою актуальность. "Все они будут выполнены в полном объеме", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20230808/vybory-1888858330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИД прокомментировал призывы Киева не признавать выборы в новых регионах
Захарова: Киев показал, что ему нет дела до мнения жителей новых регионов РФ