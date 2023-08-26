https://ria.ru/20230826/vstrecha-1892386567.html

В Минкульте выступили против политизации культурного трека G20

В Минкульте выступили против политизации культурного трека G20 - РИА Новости, 26.08.2023

В Минкульте выступили против политизации культурного трека G20

Россия с сожалением отмечает политизацию встречи министров культуры стран "Большой двадцатки", которая помешала достичь консенсуса и принять итоговую... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T13:26

2023-08-26T13:26

2023-08-26T13:26

в мире

россия

украина

сирия

сергей обрывалин

большая двадцатка

оон

юнеско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_be891e5ca189bb168006077745b69eb5.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг - РИА Новости. Россия с сожалением отмечает политизацию встречи министров культуры стран "Большой двадцатки", которая помешала достичь консенсуса и принять итоговую декларацию, заявил глава российской делегации на встрече первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин. "Наша задача - сохранить и приумножить связи во благо мирового культурного наследия. Мы убеждены, что глобальный экономический кризис можно преодолеть в том числе с помощью продвижения креативных индустрий, и рады сотрудничать с теми, кто разделяет эту точку зрения. Весь мир получил серьезный урок от пандемии. Мы поняли, как важно обеспечить доступность информации в сфере культуры…. Россия рада расширять взаимодействие в культурной сфере с заинтересованными партнерами. Однако с сожалением вынужден отметить ряд предвзятых политизированных заявлений некоторых участников нашей встречи, которые не позволили нам достичь консенсуса и принять итоговую декларацию. Подобная риторика осложняет работу отраслевого диалога в рамках формата "Большой двадцатки". Препятствует достижению целей Глобального устойчивого развития", - сказал он. Обрывалин отметил, что Россия последовательно выступает против политизации культурного трека и решительно отрицает допустимость включения абзацев по Украине в итоговый документ. "Мы не можем не отреагировать и решительно отвергаем инсинуации насчет якобы нарушения нашей страной Устава ООН и Конвенции ЮНЕСКО 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Мы четко соблюдаем свои обязательства и не выбираем в качестве военных целей объекты культуры. В свою очередь, есть множество подтвержденных и зафиксированных случаев использования ВСУ культурной инфраструктуры для размещения личного состава, военной техники и боеприпасов. Таким образом, именно Украина нарушает положения Гаагской конвенции, используя территорию культурных объектов и их окрестностей в военных целях", - подчеркнул первый замминистра. "В своем слепом и обреченном на провал стремлении "сломать" Россию многие из этих стран открыто лицемерят и предают общемировые ценности. Говоря о защите культурного наследия, никто почему-то не упоминает Сирию, Ливию, Афганистан", - отметил он. В ходе последних министерских встреч G20 в Индии участники не смогли согласовать совместные декларации в связи с возражениями России и Китая по пунктам, касающимся Украины. По итогам многих встреч на уровне министров, в частности встречи глав МИД G20, были подписаны "итоговый документ и резюме председателя". Подобный документ принимается в случае отсутствия консенсуса по одному или нескольким пунктам.

https://ria.ru/20230824/lavrov-1892001643.html

россия

украина

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, сирия, сергей обрывалин, большая двадцатка, оон, юнеско