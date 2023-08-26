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В Минкульте выступили против политизации культурного трека G20 - РИА Новости, 26.08.2023
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13:26 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/vstrecha-1892386567.html
В Минкульте выступили против политизации культурного трека G20
В Минкульте выступили против политизации культурного трека G20 - РИА Новости, 26.08.2023
В Минкульте выступили против политизации культурного трека G20
Россия с сожалением отмечает политизацию встречи министров культуры стран "Большой двадцатки", которая помешала достичь консенсуса и принять итоговую... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T13:26
2023-08-26T13:26
в мире
россия
украина
сирия
сергей обрывалин
большая двадцатка
оон
юнеско
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг - РИА Новости. Россия с сожалением отмечает политизацию встречи министров культуры стран "Большой двадцатки", которая помешала достичь консенсуса и принять итоговую декларацию, заявил глава российской делегации на встрече первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин. "Наша задача - сохранить и приумножить связи во благо мирового культурного наследия. Мы убеждены, что глобальный экономический кризис можно преодолеть в том числе с помощью продвижения креативных индустрий, и рады сотрудничать с теми, кто разделяет эту точку зрения. Весь мир получил серьезный урок от пандемии. Мы поняли, как важно обеспечить доступность информации в сфере культуры…. Россия рада расширять взаимодействие в культурной сфере с заинтересованными партнерами. Однако с сожалением вынужден отметить ряд предвзятых политизированных заявлений некоторых участников нашей встречи, которые не позволили нам достичь консенсуса и принять итоговую декларацию. Подобная риторика осложняет работу отраслевого диалога в рамках формата "Большой двадцатки". Препятствует достижению целей Глобального устойчивого развития", - сказал он. Обрывалин отметил, что Россия последовательно выступает против политизации культурного трека и решительно отрицает допустимость включения абзацев по Украине в итоговый документ. "Мы не можем не отреагировать и решительно отвергаем инсинуации насчет якобы нарушения нашей страной Устава ООН и Конвенции ЮНЕСКО 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Мы четко соблюдаем свои обязательства и не выбираем в качестве военных целей объекты культуры. В свою очередь, есть множество подтвержденных и зафиксированных случаев использования ВСУ культурной инфраструктуры для размещения личного состава, военной техники и боеприпасов. Таким образом, именно Украина нарушает положения Гаагской конвенции, используя территорию культурных объектов и их окрестностей в военных целях", - подчеркнул первый замминистра. "В своем слепом и обреченном на провал стремлении "сломать" Россию многие из этих стран открыто лицемерят и предают общемировые ценности. Говоря о защите культурного наследия, никто почему-то не упоминает Сирию, Ливию, Афганистан", - отметил он. В ходе последних министерских встреч G20 в Индии участники не смогли согласовать совместные декларации в связи с возражениями России и Китая по пунктам, касающимся Украины. По итогам многих встреч на уровне министров, в частности встречи глав МИД G20, были подписаны "итоговый документ и резюме председателя". Подобный документ принимается в случае отсутствия консенсуса по одному или нескольким пунктам.
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в мире, россия, украина, сирия, сергей обрывалин, большая двадцатка, оон, юнеско
В мире, Россия, Украина, Сирия, Сергей Обрывалин, Большая двадцатка, ООН, ЮНЕСКО
В Минкульте выступили против политизации культурного трека G20

Минкульт: Россию возмутили попытки политизировать встречу министров культуры G20

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПеред началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг - РИА Новости. Россия с сожалением отмечает политизацию встречи министров культуры стран "Большой двадцатки", которая помешала достичь консенсуса и принять итоговую декларацию, заявил глава российской делегации на встрече первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин.
"Наша задача - сохранить и приумножить связи во благо мирового культурного наследия. Мы убеждены, что глобальный экономический кризис можно преодолеть в том числе с помощью продвижения креативных индустрий, и рады сотрудничать с теми, кто разделяет эту точку зрения. Весь мир получил серьезный урок от пандемии. Мы поняли, как важно обеспечить доступность информации в сфере культуры…. Россия рада расширять взаимодействие в культурной сфере с заинтересованными партнерами. Однако с сожалением вынужден отметить ряд предвзятых политизированных заявлений некоторых участников нашей встречи, которые не позволили нам достичь консенсуса и принять итоговую декларацию. Подобная риторика осложняет работу отраслевого диалога в рамках формата "Большой двадцатки". Препятствует достижению целей Глобального устойчивого развития", - сказал он.
Обрывалин отметил, что Россия последовательно выступает против политизации культурного трека и решительно отрицает допустимость включения абзацев по Украине в итоговый документ.
"Мы не можем не отреагировать и решительно отвергаем инсинуации насчет якобы нарушения нашей страной Устава ООН и Конвенции ЮНЕСКО 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Мы четко соблюдаем свои обязательства и не выбираем в качестве военных целей объекты культуры. В свою очередь, есть множество подтвержденных и зафиксированных случаев использования ВСУ культурной инфраструктуры для размещения личного состава, военной техники и боеприпасов. Таким образом, именно Украина нарушает положения Гаагской конвенции, используя территорию культурных объектов и их окрестностей в военных целях", - подчеркнул первый замминистра.
"В своем слепом и обреченном на провал стремлении "сломать" Россию многие из этих стран открыто лицемерят и предают общемировые ценности. Говоря о защите культурного наследия, никто почему-то не упоминает Сирию, Ливию, Афганистан", - отметил он.
В ходе последних министерских встреч G20 в Индии участники не смогли согласовать совместные декларации в связи с возражениями России и Китая по пунктам, касающимся Украины. По итогам многих встреч на уровне министров, в частности встречи глав МИД G20, были подписаны "итоговый документ и резюме председателя". Подобный документ принимается в случае отсутствия консенсуса по одному или нескольким пунктам.
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