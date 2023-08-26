В Минкульте выступили против политизации культурного трека G20
Минкульт: Россию возмутили попытки политизировать встречу министров культуры G20
Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг - РИА Новости. Россия с сожалением отмечает политизацию встречи министров культуры стран "Большой двадцатки", которая помешала достичь консенсуса и принять итоговую декларацию, заявил глава российской делегации на встрече первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин.
"Наша задача - сохранить и приумножить связи во благо мирового культурного наследия. Мы убеждены, что глобальный экономический кризис можно преодолеть в том числе с помощью продвижения креативных индустрий, и рады сотрудничать с теми, кто разделяет эту точку зрения. Весь мир получил серьезный урок от пандемии. Мы поняли, как важно обеспечить доступность информации в сфере культуры…. Россия рада расширять взаимодействие в культурной сфере с заинтересованными партнерами. Однако с сожалением вынужден отметить ряд предвзятых политизированных заявлений некоторых участников нашей встречи, которые не позволили нам достичь консенсуса и принять итоговую декларацию. Подобная риторика осложняет работу отраслевого диалога в рамках формата "Большой двадцатки". Препятствует достижению целей Глобального устойчивого развития", - сказал он.
Обрывалин отметил, что Россия последовательно выступает против политизации культурного трека и решительно отрицает допустимость включения абзацев по Украине в итоговый документ.
"Мы не можем не отреагировать и решительно отвергаем инсинуации насчет якобы нарушения нашей страной Устава ООН и Конвенции ЮНЕСКО 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Мы четко соблюдаем свои обязательства и не выбираем в качестве военных целей объекты культуры. В свою очередь, есть множество подтвержденных и зафиксированных случаев использования ВСУ культурной инфраструктуры для размещения личного состава, военной техники и боеприпасов. Таким образом, именно Украина нарушает положения Гаагской конвенции, используя территорию культурных объектов и их окрестностей в военных целях", - подчеркнул первый замминистра.
В ходе последних министерских встреч G20 в Индии участники не смогли согласовать совместные декларации в связи с возражениями России и Китая по пунктам, касающимся Украины. По итогам многих встреч на уровне министров, в частности встречи глав МИД G20, были подписаны "итоговый документ и резюме председателя". Подобный документ принимается в случае отсутствия консенсуса по одному или нескольким пунктам.