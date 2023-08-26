https://ria.ru/20230826/verbovka-1892342887.html

Освобожденный боец рассказал о вербовке пленных в РДК*

Освобожденный боец рассказал о вербовке пленных в РДК* - РИА Новости, 26.08.2023

Освобожденный боец рассказал о вербовке пленных в РДК*

Боевики из запрещенного в РФ террористического "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*) пытаются вербовать российских военнослужащих, оказавшихся в... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T04:06

2023-08-26T04:06

2023-08-26T04:15

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ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Боевики из запрещенного в РФ террористического "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*) пытаются вербовать российских военнослужащих, оказавшихся в украинском плену, непосредственно перед началом процедуры обмена, рассказал РИА Новости освобожденный мобилизованный из Красноярска Виктор Раидин. Виктор попал в плен 1 апреля в селе Водяное в ДНР, в июне его освободили в рамках одного из обменов вместе с десятками других бойцов с обеих сторон. Ранее он рассказывал РИА Новости, что в плену во время допросов сотрудники СБУ заставляли его и других российских военнопленных участвовать в съемках фейковых видео с дискредитацией российской армии, избивали, угрожали убийством и издевательствами над его товарищами. Затем его перевели в подвал к работающему на СБУ украинскому блогеру Владимиру Золкину, который также снимал фейковые ролики и записывал "интервью" с пленными. После отправили в тюрьму, из которой уже увезли на обмен. "Мы пока стояли и ждали, зашел добровольческий отряд ("Русский добровольческий корпус"* - ред.) - мужик оттуда. И это выглядело так наиграно, он телефон взял и на камеру снимает: "Я добровольческий отряд представляю, воюю на стороне Украины против России, и вот предлагаю - не заставляю, а предлагаю - любому из вас пойти со мной, вступить в наши ряды", — рассказал бывший военнопленный. По его словам, в автобусе среди привезенных на обмен был пленный, который по каким-то причинам получил привилегированный статус в украинском подвале, который вдруг вызвался пойти с боевиком РДК*. "Встал и говорит: "Я хочу", прям наигранно: "Я готов защищать Украину". Как нам уже объяснили, он не мобилизованный, он из ЧВК "Вагнер", и он думал, что "вагнера" его "завалят" за то, что он в плен попал", — продолжил Раидин. Он уточнил, что в том же автобусе находились и другие бойцы "Вагнера", но они на сторону РДК* переходить не стали. "Другие "вагнера" так не думали, а вот именно он думал. Может, он что-то особенное сказал или сделал. В итоге он вышел из автобуса - и больше о нем никто ничего не слышал и не видел. Он остался там, на территории Украины. А нас обменяли потом", - заключил российский военнослужащий. РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена"*. Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взяла на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях. Главарь РДК* Денис Капустин в интервью немецкой газете Bild заявлял, что украинские власти поддерживают боевиков этой группировки, чем опроверг заявления Киева, который всячески пытался отвергать от обвинений в сотрудничестве с РДК*.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230614/rdk-1877934885.html

https://ria.ru/20230428/diversiya-1868482680.html

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в мире, украина, служба безопасности украины, россия