https://ria.ru/20230826/ugroza-1892343230.html

За тобой придут. Зеленского предупредили о худшей угрозе для Украины

За тобой придут. Зеленского предупредили о худшей угрозе для Украины - РИА Новости, 26.08.2023

За тобой придут. Зеленского предупредили о худшей угрозе для Украины

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о началу реализаций соглашений по поставкам западных истребителей. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T04:17

2023-08-26T04:17

2023-08-26T04:17

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о началу реализаций соглашений по поставкам западных истребителей."Когда этот конфликт закончится, семьи тех, кем ты пожертвовал ради дружбы с Западом, придут за тобой. Самой большой угрозой для Украины является ее президент", — прокомментировал Gabe."Готов ли Запад наблюдать, как F-16 станут самым большим разочарованием в истории войн? Даже если будет достаточно подготовленных пилотов, Россия будет ждать. Аэродромы будут бомбить еще до взлета истребителей", — написал Hani Iskander."То, что ты делаешь, - бесполезно и вредно для Украины", — высказался Mohanad I. Almeshal."Ты проигрываешь. Останови эту ложь. Все вертится вокруг денег, мошенник", — разозлился Nicole."Ты проиграл войну еще очень давно", — отметил Navy Vet.Ранее оборонное ведомство США объявило, что в октябре рассчитывает начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, этому в сентябре будет предшествовать курс английского языка для летчиков. Пентагон также назвал передачу Украине современных западных истребителей F-16 вопросом "месяцев, а не недель".

https://ria.ru/20230826/borba-1892342474.html

https://ria.ru/20230824/svo-1891812787.html

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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, f-16, министерство обороны сша