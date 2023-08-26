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За тобой придут. Зеленского предупредили о худшей угрозе для Украины - РИА Новости, 26.08.2023
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04:17 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/ugroza-1892343230.html
За тобой придут. Зеленского предупредили о худшей угрозе для Украины
За тобой придут. Зеленского предупредили о худшей угрозе для Украины - РИА Новости, 26.08.2023
За тобой придут. Зеленского предупредили о худшей угрозе для Украины
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о началу реализаций соглашений по поставкам западных истребителей. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T04:17
2023-08-26T04:17
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
f-16
министерство обороны сша
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о началу реализаций соглашений по поставкам западных истребителей."Когда этот конфликт закончится, семьи тех, кем ты пожертвовал ради дружбы с Западом, придут за тобой. Самой большой угрозой для Украины является ее президент", — прокомментировал Gabe."Готов ли Запад наблюдать, как F-16 станут самым большим разочарованием в истории войн? Даже если будет достаточно подготовленных пилотов, Россия будет ждать. Аэродромы будут бомбить еще до взлета истребителей", — написал Hani Iskander."То, что ты делаешь, - бесполезно и вредно для Украины", — высказался Mohanad I. Almeshal."Ты проигрываешь. Останови эту ложь. Все вертится вокруг денег, мошенник", — разозлился Nicole."Ты проиграл войну еще очень давно", — отметил Navy Vet.Ранее оборонное ведомство США объявило, что в октябре рассчитывает начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, этому в сентябре будет предшествовать курс английского языка для летчиков. Пентагон также назвал передачу Украине современных западных истребителей F-16 вопросом "месяцев, а не недель".
https://ria.ru/20230826/borba-1892342474.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, f-16, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, F-16, Министерство обороны США

За тобой придут. Зеленского предупредили о худшей угрозе для Украины

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о началу реализаций соглашений по поставкам западных истребителей.
«
"Когда этот конфликт закончится, семьи тех, кем ты пожертвовал ради дружбы с Западом, придут за тобой. Самой большой угрозой для Украины является ее президент", — прокомментировал Gabe.
"Готов ли Запад наблюдать, как F-16 станут самым большим разочарованием в истории войн? Даже если будет достаточно подготовленных пилотов, Россия будет ждать. Аэродромы будут бомбить еще до взлета истребителей", — написал Hani Iskander.
"То, что ты делаешь, - бесполезно и вредно для Украины", — высказался Mohanad I. Almeshal.
"Ты проигрываешь. Останови эту ложь. Все вертится вокруг денег, мошенник", — разозлился Nicole.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
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"Ты проиграл войну еще очень давно", — отметил Navy Vet.
Ранее оборонное ведомство США объявило, что в октябре рассчитывает начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, этому в сентябре будет предшествовать курс английского языка для летчиков. Пентагон также назвал передачу Украине современных западных истребителей F-16 вопросом "месяцев, а не недель".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийF-16Министерство обороны США
 
 
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