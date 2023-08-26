https://ria.ru/20230826/turtsiya-1892345412.html
В Турции стабилизировали ситуацию с пожарами
В Турции стабилизировали ситуацию с пожарами - РИА Новости, 26.08.2023
В Турции стабилизировали ситуацию с пожарами
Обстановку с природными пожарами на территории Турции удалось стабилизировать, на дежурстве в стране остаются два самолета Бе-200 МЧС России, рассказали РИА... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T06:08
2023-08-26T06:08
2023-08-26T06:15
турция
россия
измир
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бе-200
в мире
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Обстановку с природными пожарами на территории Турции удалось стабилизировать, на дежурстве в стране остаются два самолета Бе-200 МЧС России, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Обстановка стабилизирована. В настоящее время суда остаются в Измире на дежурстве", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в целях защиты населения и территорий от бушевавших в Турции природных пожаров два самолета Бе-200 МЧС РФ выполнили в общей сложности 61 вылет, произведя на очаги возгораний 232 слива воды общим объемом более 2 тысяч тонн. По данным МЧС, в авиационный парк ведомства сегодня входит 91 воздушное судно, в том числе 68 вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ка-32. Тушение природных пожаров осуществляют вертолеты Ми-8, оборудованные водосливным устройством емкостью 5 тонн, а также самолеты Ил-75 и Бе-200.
https://ria.ru/20230823/pozhar-1891649165.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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турция, россия, измир, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, в мире
Турция, Россия, Измир, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Бе-200, В мире
В Турции стабилизировали ситуацию с пожарами
МЧС: два самолета Бе-200 остаются в Турции на дежурстве из-за пожаров
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Обстановку с природными пожарами на территории Турции удалось стабилизировать, на дежурстве в стране остаются два самолета Бе-200 МЧС России, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Обстановка стабилизирована. В настоящее время суда остаются в Измире
на дежурстве", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в целях защиты населения и территорий от бушевавших в Турции природных пожаров два самолета Бе-200 МЧС РФ выполнили в общей сложности 61 вылет, произведя на очаги возгораний 232 слива воды общим объемом более 2 тысяч тонн.
По данным МЧС, в авиационный парк ведомства сегодня входит 91 воздушное судно, в том числе 68 вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ка-32. Тушение природных пожаров осуществляют вертолеты Ми-8, оборудованные водосливным устройством емкостью 5 тонн, а также самолеты Ил-75 и Бе-200.
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