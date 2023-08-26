https://ria.ru/20230826/turtsiya-1892345412.html

В Турции стабилизировали ситуацию с пожарами

В Турции стабилизировали ситуацию с пожарами - РИА Новости, 26.08.2023

В Турции стабилизировали ситуацию с пожарами

Обстановку с природными пожарами на территории Турции удалось стабилизировать, на дежурстве в стране остаются два самолета Бе-200 МЧС России, рассказали РИА... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T06:08

2023-08-26T06:08

2023-08-26T06:15

турция

россия

измир

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бе-200

в мире

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Обстановку с природными пожарами на территории Турции удалось стабилизировать, на дежурстве в стране остаются два самолета Бе-200 МЧС России, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Обстановка стабилизирована. В настоящее время суда остаются в Измире на дежурстве", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в целях защиты населения и территорий от бушевавших в Турции природных пожаров два самолета Бе-200 МЧС РФ выполнили в общей сложности 61 вылет, произведя на очаги возгораний 232 слива воды общим объемом более 2 тысяч тонн. По данным МЧС, в авиационный парк ведомства сегодня входит 91 воздушное судно, в том числе 68 вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ка-32. Тушение природных пожаров осуществляют вертолеты Ми-8, оборудованные водосливным устройством емкостью 5 тонн, а также самолеты Ил-75 и Бе-200.

https://ria.ru/20230823/pozhar-1891649165.html

турция

россия

измир

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турция, россия, измир, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, в мире