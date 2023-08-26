https://ria.ru/20230826/turbaza-1892266629.html

Названы самые популярные курорты для отдыха на турбазах

Названы самые популярные курорты для отдыха на турбазах - РИА Новости, 26.08.2023

Названы самые популярные курорты для отдыха на турбазах

Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для каникул на базах отдыха в сентябре 2023 года, сообщает Твил.ру. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T02:15

2023-08-26T02:15

2023-08-26T02:15

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туризм

отдых в россии

анапа

сочи

гагра

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для каникул на базах отдыха в сентябре 2023 года, сообщает Твил.ру.На первом месте оказалась Анапа, этот город получил 14 процентов всех сентябрьских броней. Второе место поделили курорты-станицы Должанская и Голубицкая (по шесть процентов). Третье занял абхазский город Гудаута (пять процентов). На пятое место попал также абхазский Алахадзы.Востребованный курорт – Сочи – оказался на шестом месте. Вероятно, туристы предпочитают там другие средства размещения.Кроме того, в десятке самых популярных мест для отдыха на турбазах – Оленевка в Крыму, Гагра в Абхазии, Чемал на Алтае и Кучугуры в Краснодарском крае.Средняя стоимость суток колеблется от 2,8 до 9,3 тысячи рублей в сутки. Дороже всего – в Гудауте, дешевле – в Должанской.

https://ria.ru/20230818/kurorty-1890450728.html

анапа

сочи

гагра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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