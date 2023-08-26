https://ria.ru/20230826/turbaza-1892266629.html
Названы самые популярные курорты для отдыха на турбазах
Названы самые популярные курорты для отдыха на турбазах - РИА Новости, 26.08.2023
Названы самые популярные курорты для отдыха на турбазах
Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для каникул на базах отдыха в сентябре 2023 года, сообщает Твил.ру. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T02:15
2023-08-26T02:15
2023-08-26T02:15
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для каникул на базах отдыха в сентябре 2023 года, сообщает Твил.ру.На первом месте оказалась Анапа, этот город получил 14 процентов всех сентябрьских броней. Второе место поделили курорты-станицы Должанская и Голубицкая (по шесть процентов). Третье занял абхазский город Гудаута (пять процентов). На пятое место попал также абхазский Алахадзы.Востребованный курорт – Сочи – оказался на шестом месте. Вероятно, туристы предпочитают там другие средства размещения.Кроме того, в десятке самых популярных мест для отдыха на турбазах – Оленевка в Крыму, Гагра в Абхазии, Чемал на Алтае и Кучугуры в Краснодарском крае.Средняя стоимость суток колеблется от 2,8 до 9,3 тысячи рублей в сутки. Дороже всего – в Гудауте, дешевле – в Должанской.
https://ria.ru/20230818/kurorty-1890450728.html
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новости - туризм, туризм, отдых в россии, анапа, сочи, гагра
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, отдых в России, Анапа, Сочи, Гагра
Названы самые популярные курорты для отдыха на турбазах
Самыми популярными курортами с турбазами стали Анапа, Должанская и Голубицкая