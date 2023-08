https://ria.ru/20230826/telefon-1892402560.html

У трети россиян первый телефон появился после 20 лет, показал опрос

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Почти у 30% россиян первый телефон появился в 20 лет и позже, однако большинство обзавелось им еще в подростков возрасте, следует из материалов ритейлера "М.Видео-Эльдорадо", имеющихся у РИА Новости. "Первый мобильный телефон или смартфон почти у 30% россиян появился в 20 лет или позже. 18% получили первый девайс в возрасте 7-10 лет. Большинство опрошенных впервые оказались владельцами мобильного устройства в подростковом возрасте: 16% - в диапазоне 14-16 лет, 15% - в 11-13 лет, 14% - в 17-19 лет. 8% подарили гаджет, когда им было менее 7 лет", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1608 человек. Отмечается, что большинство получило свой первый телефон в подарок: 27% на день рождения, 20% - без повода, 11% - на начало учебного года, 6% - на окончание учебного года, 5% - на любой другой праздник, 3% - на Новый год. А 28% из общего числа респондентов купили телефон сами, среди причин покупки была первая зарплата, крупный доход, награда себе и необходимость по работе. При этом "впервые прикоснулись" к компьютеру или ноутбуку россияне раньше. Больше 20% выбрали вариант 14-16 лет, 18% - 11-13 лет, 15% - 7-10 лет, 14% - 17-19 лет, а 6% - до 7 лет. Однако у 19% респондентов такой опыт был в 20-29 лет, а у 7% - в 30 лет и позже. Собственные же компьютеры появились намного позже - в основном в период с 20 до 29 лет. В свою очередь, 6,5% респондентов не имеют сейчас личных устройств. "26% россиян гаджетом-символом своего детства назвали электронные игры "Тетрис" и "Ну, погоди". Примерно четверть выбрали игровые приставки – Dendy, Sega, Game Boy или PlayStation. 14% проголосовали за кнопочный телефон или смартфон, 10% за магнитофон. Кроме того, 9% респондентов назвали самым запомнившимся девайсом тамагочи, 6% - кассетный плеер, 5% - телевизор, видеомагнитофон или видеодвойку, 2% - CD-плеер, 1% - Polaroid, 0,7% - пейджер", - добавляется в исследовании. Главной же игрой детства 14% респондентов считают Super Mario от Nintendo. Еще по 13% выбрали GTA и гонки Need for Speed. 11% больше всего нравилось играть в "Тетрис", а 7% - в симулятор жизни The Sims, схожие результаты у файтинга Mortal Kombat.

