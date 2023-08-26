https://ria.ru/20230826/svo-1892393014.html

Российские военные отразили три атаки ВСУ у Работино

Российские военные отразили три атаки ВСУ у Работино - РИА Новости, 26.08.2023

Российские военные отразили три атаки ВСУ у Работино

Российские военные сумели отразить три атаки ВСУ возле Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T14:23

2023-08-26T14:23

2023-08-26T15:58

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

киев

харьковская область

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские военные сумели отразить три атаки ВСУ возле Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", — говорится в публикации.Всего Киев потерял на этом участке фронта до 115 военнослужащих и несколько единиц техники, в том числе артиллерийскую систему М777, буксируемую гаубицу М119 и семь бронированных машин.За минувшие сутки вооруженные силы отбивали украинские атаки и на других направлениях. Так, ВСУ предприняли пять безуспешных попыток наступать в районе Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского, Райгородка и Новоегоровки в ЛНР.Украинские военные не имели успеха и при наступлении на Краснолиманском направлении, где провели две неудачные атаки. ВСУ потеряли на этом участке фронта до 60 бойцов."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", — уточнили в министерстве.На Южно-Донецком направлении Восточная группировка войск остановила две атаки противника в направлении Старомайорского в ДНР. Киев потерял до 200 военных и несколько единиц техники.Кроме того, за прошедший день российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.Как сообщил в начале недели РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, украинские войска покинули поселок Синьковка под Купянском на фоне активных действий российской армии. По его словам, сейчас в регионе под ее контролем находятся 33 населенных пункта.

https://ria.ru/20230825/kontrnastup-1892055083.html

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

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вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, харьковская область