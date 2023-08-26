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Российские военные отразили три атаки ВСУ у Работино
Российские военные отразили три атаки ВСУ у Работино - РИА Новости, 26.08.2023
Российские военные отразили три атаки ВСУ у Работино
Российские военные сумели отразить три атаки ВСУ возле Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T14:23
2023-08-26T14:23
2023-08-26T15:58
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские военные сумели отразить три атаки ВСУ возле Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", — говорится в публикации.Всего Киев потерял на этом участке фронта до 115 военнослужащих и несколько единиц техники, в том числе артиллерийскую систему М777, буксируемую гаубицу М119 и семь бронированных машин.За минувшие сутки вооруженные силы отбивали украинские атаки и на других направлениях. Так, ВСУ предприняли пять безуспешных попыток наступать в районе Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского, Райгородка и Новоегоровки в ЛНР.Украинские военные не имели успеха и при наступлении на Краснолиманском направлении, где провели две неудачные атаки. ВСУ потеряли на этом участке фронта до 60 бойцов."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", — уточнили в министерстве.На Южно-Донецком направлении Восточная группировка войск остановила две атаки противника в направлении Старомайорского в ДНР. Киев потерял до 200 военных и несколько единиц техники.Кроме того, за прошедший день российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.Как сообщил в начале недели РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, украинские войска покинули поселок Синьковка под Купянском на фоне активных действий российской армии. По его словам, сейчас в регионе под ее контролем находятся 33 населенных пункта.
https://ria.ru/20230825/kontrnastup-1892055083.html
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Конашенков об успехах российских войск на Запорожском направлении
Конашенков об успехах российских войск на Запорожском направлении
2023-08-26T14:23
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вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киев, Харьковская область
Российские военные отразили три атаки ВСУ у Работино
МО: ВС России отразили три атаки ВСУ возле Работино в Запорожской области