https://ria.ru/20230826/spetsoperatsiya-1892394411.html

На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 200 человек за сутки

На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 200 человек за сутки - РИА Новости, 26.08.2023

На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 200 человек за сутки

Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки противника в районе Старомайорского, Киев потерял до 200 военных, танк, американскую самоходку... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T14:32

2023-08-26T14:32

2023-08-26T14:39

специальная военная операция на украине

безопасность

старомайорское

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки противника в районе Старомайорского, Киев потерял до 200 военных, танк, американскую самоходку М109 Paladin, польскую Krab и две гаубицы Д-30, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По его данным, также в районе населенного пункта Урожайное ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы."Потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 200 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, а также две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.

старомайорское

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, старомайорское, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)