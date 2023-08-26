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На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 200 человек за сутки - РИА Новости, 26.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 26.08.2023 (обновлено: 14:39 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/spetsoperatsiya-1892394411.html
На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 200 человек за сутки
На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 200 человек за сутки - РИА Новости, 26.08.2023
На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 200 человек за сутки
Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки противника в районе Старомайорского, Киев потерял до 200 военных, танк, американскую самоходку... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T14:32
2023-08-26T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
старомайорское
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки противника в районе Старомайорского, Киев потерял до 200 военных, танк, американскую самоходку М109 Paladin, польскую Krab и две гаубицы Д-30, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По его данным, также в районе населенного пункта Урожайное ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы."Потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 200 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, а также две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
старомайорское
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безопасность, старомайорское, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Старомайорское, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 200 человек за сутки

МО РФ: на Южно-Донецком направлении Киев за сутки потерял до 200 военных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки противника в районе Старомайорского, Киев потерял до 200 военных, танк, американскую самоходку М109 Paladin, польскую Krab и две гаубицы Д-30, сообщили в сводке Минобороны РФ.
«
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По его данным, также в районе населенного пункта Урожайное ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
«
"Потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 200 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, а также две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСтаромайорскоеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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