https://ria.ru/20230826/spetsoperatsiya-1892343723.html

Российские военные отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.08.2023

Российские военные отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие отразили и сорвали семь атак украинских штурмовых отрядов на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T05:02

2023-08-26T05:02

2023-08-26T05:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие отразили и сорвали семь атак украинских штурмовых отрядов на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", используя удары авиации и огонь артиллерии, отразили и сорвали семь атак штурмовых отрядов 42-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", — сказал Савчук. Он добавил, что на этом направлении потери противника составили около 60 военнослужащих. Кроме того, уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и два пикапа. Также барражирующим боеприпасом "Ланцет" был поражен зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Средства ПВО, по словам Савчука, сбили беспилотник "Фурия". "В ходе проведения контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 20 артиллерийских позиций ВСУ. Уничтожены гаубица "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет противника", — отметил начальник пресс-центра.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230825/ataka-1892209971.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность