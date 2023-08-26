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В Новороссийске бойцовская собака напала на девочку - РИА Новости, 26.08.2023
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12:00 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/sobaka-1892373534.html
В Новороссийске бойцовская собака напала на девочку
В Новороссийске бойцовская собака напала на девочку - РИА Новости, 26.08.2023
В Новороссийске бойцовская собака напала на девочку
Правоохранительные органы устанавливают личность хозяина собаки, которая напала на 12-летнюю девочку на берегу озера в Новороссийске, ребенок был доставлен в... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T12:00
2023-08-26T12:00
происшествия
новороссийск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают личность хозяина собаки, которая напала на 12-летнюю девочку на берегу озера в Новороссийске, ребенок был доставлен в медучреждение с укусами, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД по Краснодарскому краю. Предварительно, американский стаффордширский терьер напал на девочку на берегу озера в селе Глебовское. Собака принадлежала мужчине, отдыхающему с компанией на другом берегу водоема. Собака без намордника и поводка подплыла к детям. Они начали приманивать и кормить её, затем животное приблизилось и напало на девочку, которая осталась на берегу. Трое мальчиков успели залезть на дерево. "В рамках проведения проверки сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение владельца собаки, так как сразу же после случившегося он с собакой покинул место происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что ребенок был доставлен в травматологическое отделение городской поликлиники с укушенными ранами.
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происшествия, новороссийск, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
В Новороссийске бойцовская собака напала на девочку

Американский стаффордширский терьер покусал девочку около озера в Новороссийске

© Pixabay / 4924546Американский стаффордширский терьер
Американский стаффордширский терьер - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Pixabay / 4924546
Американский стаффордширский терьер. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают личность хозяина собаки, которая напала на 12-летнюю девочку на берегу озера в Новороссийске, ребенок был доставлен в медучреждение с укусами, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Предварительно, американский стаффордширский терьер напал на девочку на берегу озера в селе Глебовское. Собака принадлежала мужчине, отдыхающему с компанией на другом берегу водоема. Собака без намордника и поводка подплыла к детям. Они начали приманивать и кормить её, затем животное приблизилось и напало на девочку, которая осталась на берегу. Трое мальчиков успели залезть на дерево.
«
"В рамках проведения проверки сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение владельца собаки, так как сразу же после случившегося он с собакой покинул место происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенок был доставлен в травматологическое отделение городской поликлиники с укушенными ранами.
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