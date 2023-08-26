https://ria.ru/20230826/sobaka-1892373534.html
В Новороссийске бойцовская собака напала на девочку
В Новороссийске бойцовская собака напала на девочку - РИА Новости, 26.08.2023
В Новороссийске бойцовская собака напала на девочку
Правоохранительные органы устанавливают личность хозяина собаки, которая напала на 12-летнюю девочку на берегу озера в Новороссийске, ребенок был доставлен в... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T12:00
2023-08-26T12:00
2023-08-26T12:00
происшествия
новороссийск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают личность хозяина собаки, которая напала на 12-летнюю девочку на берегу озера в Новороссийске, ребенок был доставлен в медучреждение с укусами, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД по Краснодарскому краю. Предварительно, американский стаффордширский терьер напал на девочку на берегу озера в селе Глебовское. Собака принадлежала мужчине, отдыхающему с компанией на другом берегу водоема. Собака без намордника и поводка подплыла к детям. Они начали приманивать и кормить её, затем животное приблизилось и напало на девочку, которая осталась на берегу. Трое мальчиков успели залезть на дерево. "В рамках проведения проверки сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение владельца собаки, так как сразу же после случившегося он с собакой покинул место происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что ребенок был доставлен в травматологическое отделение городской поликлиники с укушенными ранами.
https://ria.ru/20230811/sobaka-1889528444.html
новороссийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
В Новороссийске бойцовская собака напала на девочку
Американский стаффордширский терьер покусал девочку около озера в Новороссийске