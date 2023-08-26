https://ria.ru/20230826/shvetsiya-1892357312.html
Швеция не планирует запрещать сожжение религиозных книг вслед за Данией
Швеция не планирует запрещать сожжение религиозных книг вслед за Данией - РИА Новости, 26.08.2023
Швеция не планирует запрещать сожжение религиозных книг вслед за Данией
Власти Швеции не планируют вводить запрет на сожжение религиозных книг вслед за Данией, поскольку это потребует внесения поправок в конституцию королевства,... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T09:56
2023-08-26T09:56
2023-08-26T09:56
религия
дания
швеция
ульф кристерссон
организация исламского сотрудничества
религия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Власти Швеции не планируют вводить запрет на сожжение религиозных книг вслед за Данией, поскольку это потребует внесения поправок в конституцию королевства, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, слова которого приводит телеканал SVT. В пятницу министр юстиции Дании Петер Хуммельгор заявил, что правительство страны намерено запретить сожжение религиозных книг. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в свою очередь заявил, что принимаемые меры - "это важный политический сигнал, который Дания хочет направить миру". "Каждая страна, подверженная острым угрозам, выбирает свой собственный способ борьбы с ними. Я с большим уважением отношусь к тому, что Дания делает прямо сейчас (к инициативам по запрету акций с сожжением религиозных книг - ред.). Поступать точно так же, как в Дании, по всей вероятности, потребовало бы внесения поправок в конституцию, поэтому для Швеции это не самый подходящий путь", - сказал Кристерссон.На прошлой неделе власти Швеции приняли решение начать пересмотр Закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html
https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дания, швеция, ульф кристерссон, организация исламского сотрудничества, религия
Религия, Дания, Швеция, Ульф Кристерссон, Организация исламского сотрудничества, Религия
Швеция не планирует запрещать сожжение религиозных книг вслед за Данией
Кристерссон: Швеция не планирует вводить запрет на сожжение религиозных книг