https://ria.ru/20230826/shvetsiya-1892357312.html

Швеция не планирует запрещать сожжение религиозных книг вслед за Данией

Швеция не планирует запрещать сожжение религиозных книг вслед за Данией - РИА Новости, 26.08.2023

Швеция не планирует запрещать сожжение религиозных книг вслед за Данией

Власти Швеции не планируют вводить запрет на сожжение религиозных книг вслед за Данией, поскольку это потребует внесения поправок в конституцию королевства,... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T09:56

2023-08-26T09:56

2023-08-26T09:56

религия

дания

швеция

ульф кристерссон

организация исламского сотрудничества

религия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Власти Швеции не планируют вводить запрет на сожжение религиозных книг вслед за Данией, поскольку это потребует внесения поправок в конституцию королевства, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, слова которого приводит телеканал SVT. В пятницу министр юстиции Дании Петер Хуммельгор заявил, что правительство страны намерено запретить сожжение религиозных книг. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в свою очередь заявил, что принимаемые меры - "это важный политический сигнал, который Дания хочет направить миру". "Каждая страна, подверженная острым угрозам, выбирает свой собственный способ борьбы с ними. Я с большим уважением отношусь к тому, что Дания делает прямо сейчас (к инициативам по запрету акций с сожжением религиозных книг - ред.). Поступать точно так же, как в Дании, по всей вероятности, потребовало бы внесения поправок в конституцию, поэтому для Швеции это не самый подходящий путь", - сказал Кристерссон.На прошлой неделе власти Швеции приняли решение начать пересмотр Закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.

https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html

https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html

дания

швеция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дания, швеция, ульф кристерссон, организация исламского сотрудничества, религия