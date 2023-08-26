https://ria.ru/20230826/sanatoriy-1892453291.html

Глава СК поручил сделать доклад о ненадлежащем лечении девочки в Анапе

Глава СК поручил сделать доклад о ненадлежащем лечении девочки в Анапе - РИА Новости, 26.08.2023

Глава СК поручил сделать доклад о ненадлежащем лечении девочки в Анапе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту ненадлежащего лечения девятилетней девочки, попавшей с... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T21:45

2023-08-26T21:45

2023-08-26T21:45

происшествия

россия

анапа

краснодарский край

здоровье - общество

андрей маслов

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту ненадлежащего лечения девятилетней девочки, попавшей с отравлением в карантинную зону санатория Анапы, где здоровье ребёнка ухудшилось, сообщили в Информационном центре СК РФ. Судя по обращению на линию ведомства, девятилетняя девочка попала с отравлением в карантинную зону санатория Анапы. Ребёнку за несколько дней только один раз дали лекарство, палаты не проветриваются, а питание детей на лечении - некачественное. В итоге состояние ребенка ухудшилось, однако медпомощь девочке так и не оказывается. "Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. Отмечается, что в краевом СУСК РФ по данному факту началась проверка.

https://ria.ru/20230823/lager-1891849421.html

россия

анапа

краснодарский край

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происшествия, россия, анапа, краснодарский край, здоровье - общество, андрей маслов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)