https://ria.ru/20230826/sanatoriy-1892453291.html
Глава СК поручил сделать доклад о ненадлежащем лечении девочки в Анапе
Глава СК поручил сделать доклад о ненадлежащем лечении девочки в Анапе - РИА Новости, 26.08.2023
Глава СК поручил сделать доклад о ненадлежащем лечении девочки в Анапе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту ненадлежащего лечения девятилетней девочки, попавшей с... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T21:45
2023-08-26T21:45
2023-08-26T21:45
происшествия
россия
анапа
краснодарский край
здоровье - общество
андрей маслов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту ненадлежащего лечения девятилетней девочки, попавшей с отравлением в карантинную зону санатория Анапы, где здоровье ребёнка ухудшилось, сообщили в Информационном центре СК РФ. Судя по обращению на линию ведомства, девятилетняя девочка попала с отравлением в карантинную зону санатория Анапы. Ребёнку за несколько дней только один раз дали лекарство, палаты не проветриваются, а питание детей на лечении - некачественное. В итоге состояние ребенка ухудшилось, однако медпомощь девочке так и не оказывается. "Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. Отмечается, что в краевом СУСК РФ по данному факту началась проверка.
https://ria.ru/20230823/lager-1891849421.html
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происшествия, россия, анапа, краснодарский край, здоровье - общество, андрей маслов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Анапа, Краснодарский край, Здоровье - Общество, Андрей Маслов, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК поручил сделать доклад о ненадлежащем лечении девочки в Анапе
Глава СК поручил сделать доклад о ненадлежащем лечении девочки в санатории Анапы