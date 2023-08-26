В Белоруссии заявили о новой провокации на границе с Украиной
Погранкомитет Белоруссии заявил о новой провокации на границе с Украиной
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащий воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на контрольно-пропускном пункте неподалеку от белорусско-украинской границы
© Sputnik / Виктор Толочко
Военнослужащий воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на контрольно-пропускном пункте неподалеку от белорусско-украинской границы. Архивное фото
МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Государственный погранкомитет Белоруссии заявил в Telegram-канале, что зафиксировал новую провокацию на границе с украинской стороны: неизвестный зашел на белорусскую территорию и повесил элементы военной формы на пограничный столб.
«
"С территории Украины продолжаются бессмысленные провокации. Вчера, 25 августа, мозырские пограничники на границе с Украиной обнаружили на одном из пограничных столбов элементы военной формы одежды", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.
Отмечается, что "предварительная картина оставленных следов свидетельствует о том, что неизвестный пересек границу с украинской территории".
По данному факту начат административный процесс, проинформировали в госпогранкомитете.
«
"Подобные действия украинской стороны не что иное, как тщетные и нелепые попытки вызвать ответную реакцию белорусских пограничников", - подчеркнул там.
Госпогранкомитет Белоруссии неоднократно заявлял о провокациях с украинской стороны на границе - от залетающих на белорусскую территорию беспилотников до повреждения пограничных столбов, вывешивания флагов белорусской оппозиции, включения по громкоговорителю агитационных обращений в адрес белорусских пограничников.