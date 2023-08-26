https://ria.ru/20230826/provokatsiya-1892372695.html

В Белоруссии заявили о новой провокации на границе с Украиной

В Белоруссии заявили о новой провокации на границе с Украиной - РИА Новости, 26.08.2023

В Белоруссии заявили о новой провокации на границе с Украиной

Государственный погранкомитет Белоруссии заявил в Telegram-канале, что зафиксировал новую провокацию на границе с украинской стороны: неизвестный зашел на... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T11:54

2023-08-26T11:54

2023-08-26T11:54

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МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Государственный погранкомитет Белоруссии заявил в Telegram-канале, что зафиксировал новую провокацию на границе с украинской стороны: неизвестный зашел на белорусскую территорию и повесил элементы военной формы на пограничный столб. "С территории Украины продолжаются бессмысленные провокации. Вчера, 25 августа, мозырские пограничники на границе с Украиной обнаружили на одном из пограничных столбов элементы военной формы одежды", - говорится в сообщении пресс-службы комитета. Отмечается, что "предварительная картина оставленных следов свидетельствует о том, что неизвестный пересек границу с украинской территории". По данному факту начат административный процесс, проинформировали в госпогранкомитете. "Подобные действия украинской стороны не что иное, как тщетные и нелепые попытки вызвать ответную реакцию белорусских пограничников", - подчеркнул там. Госпогранкомитет Белоруссии неоднократно заявлял о провокациях с украинской стороны на границе - от залетающих на белорусскую территорию беспилотников до повреждения пограничных столбов, вывешивания флагов белорусской оппозиции, включения по громкоговорителю агитационных обращений в адрес белорусских пограничников.

https://ria.ru/20230822/aktivy-1891548291.html

https://ria.ru/20230817/provokatsiya-1890705540.html

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в мире, белоруссия, украина