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В Белоруссии заявили о новой провокации на границе с Украиной - РИА Новости, 26.08.2023
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11:54 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/provokatsiya-1892372695.html
В Белоруссии заявили о новой провокации на границе с Украиной
В Белоруссии заявили о новой провокации на границе с Украиной - РИА Новости, 26.08.2023
В Белоруссии заявили о новой провокации на границе с Украиной
Государственный погранкомитет Белоруссии заявил в Telegram-канале, что зафиксировал новую провокацию на границе с украинской стороны: неизвестный зашел на... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T11:54
2023-08-26T11:54
в мире
белоруссия
украина
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МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Государственный погранкомитет Белоруссии заявил в Telegram-канале, что зафиксировал новую провокацию на границе с украинской стороны: неизвестный зашел на белорусскую территорию и повесил элементы военной формы на пограничный столб. "С территории Украины продолжаются бессмысленные провокации. Вчера, 25 августа, мозырские пограничники на границе с Украиной обнаружили на одном из пограничных столбов элементы военной формы одежды", - говорится в сообщении пресс-службы комитета. Отмечается, что "предварительная картина оставленных следов свидетельствует о том, что неизвестный пересек границу с украинской территории". По данному факту начат административный процесс, проинформировали в госпогранкомитете. "Подобные действия украинской стороны не что иное, как тщетные и нелепые попытки вызвать ответную реакцию белорусских пограничников", - подчеркнул там. Госпогранкомитет Белоруссии неоднократно заявлял о провокациях с украинской стороны на границе - от залетающих на белорусскую территорию беспилотников до повреждения пограничных столбов, вывешивания флагов белорусской оппозиции, включения по громкоговорителю агитационных обращений в адрес белорусских пограничников.
https://ria.ru/20230822/aktivy-1891548291.html
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в мире, белоруссия, украина
В мире, Белоруссия, Украина
В Белоруссии заявили о новой провокации на границе с Украиной

Погранкомитет Белоруссии заявил о новой провокации на границе с Украиной

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащий воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на контрольно-пропускном пункте неподалеку от белорусско-украинской границы
Военнослужащий воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на контрольно-пропускном пункте неподалеку от белорусско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащий воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на контрольно-пропускном пункте неподалеку от белорусско-украинской границы. Архивное фото
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МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Государственный погранкомитет Белоруссии заявил в Telegram-канале, что зафиксировал новую провокацию на границе с украинской стороны: неизвестный зашел на белорусскую территорию и повесил элементы военной формы на пограничный столб.
«
"С территории Украины продолжаются бессмысленные провокации. Вчера, 25 августа, мозырские пограничники на границе с Украиной обнаружили на одном из пограничных столбов элементы военной формы одежды", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.
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Отмечается, что "предварительная картина оставленных следов свидетельствует о том, что неизвестный пересек границу с украинской территории".
По данному факту начат административный процесс, проинформировали в госпогранкомитете.
«
"Подобные действия украинской стороны не что иное, как тщетные и нелепые попытки вызвать ответную реакцию белорусских пограничников", - подчеркнул там.
Госпогранкомитет Белоруссии неоднократно заявлял о провокациях с украинской стороны на границе - от залетающих на белорусскую территорию беспилотников до повреждения пограничных столбов, вывешивания флагов белорусской оппозиции, включения по громкоговорителю агитационных обращений в адрес белорусских пограничников.
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