Рейтинг@Mail.ru
В Самаре локализовали пожар в нежилом здании - РИА Новости, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/pozhar-1892414263.html
В Самаре локализовали пожар в нежилом здании
В Самаре локализовали пожар в нежилом здании - РИА Новости, 26.08.2023
В Самаре локализовали пожар в нежилом здании
Пожарные локализовали в Кировском районе Самары возгорание в нежилом здании на площади 500 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T16:16
2023-08-26T16:16
происшествия
самара
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892413649_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_d1ad7a07bea4aecb101c4b6b399d4941.jpg
САМАРА, 26 авг - РИА Новости. Пожарные локализовали в Кировском районе Самары возгорание в нежилом здании на площади 500 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона. "В 15.32 (14.32 мск) объявлена локализация пожара. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Угроза распространения на жилые дома снята, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба главка МЧС сообщала, что в 13.59 (12.59 мск) 26 августа 2023 года в МЧС поступило сообщение о горении мусора и нежилого здания на площади 250 квадратных метров в Кировском районе Самары на улице Арзамасской, дом 1. В пресс-службе МЧС уточнили, что для тушения пожара от МЧС РФ были задействованы 55 человек, 15 единиц техники.
https://ria.ru/20230826/pozhar-1892396827.html
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892413649_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_46395859bd8a2e3dd2734adf38b0782b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самаре локализовали пожар в нежилом здании

В Самаре локализовали пожар в нежилом здании на площади 500 кв метров

© Фото : МЧС Самарской областиПожар в Кировском районе Самары
Пожар в Кировском районе Самары - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Фото : МЧС Самарской области
Пожар в Кировском районе Самары
Читать ria.ru в
САМАРА, 26 авг - РИА Новости. Пожарные локализовали в Кировском районе Самары возгорание в нежилом здании на площади 500 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона.
«
"В 15.32 (14.32 мск) объявлена локализация пожара. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Угроза распространения на жилые дома снята, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба главка МЧС сообщала, что в 13.59 (12.59 мск) 26 августа 2023 года в МЧС поступило сообщение о горении мусора и нежилого здания на площади 250 квадратных метров в Кировском районе Самары на улице Арзамасской, дом 1.
В пресс-службе МЧС уточнили, что для тушения пожара от МЧС РФ были задействованы 55 человек, 15 единиц техники.
На месте пожара в Кемерово. Кадр видео
В Кемерово ликвидировали крупный пожар на складе пиротехники
14:45
 
ПроисшествияСамараМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала