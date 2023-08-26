https://ria.ru/20230826/pozhar-1892414263.html

В Самаре локализовали пожар в нежилом здании

В Самаре локализовали пожар в нежилом здании - РИА Новости, 26.08.2023

В Самаре локализовали пожар в нежилом здании

Пожарные локализовали в Кировском районе Самары возгорание в нежилом здании на площади 500 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T16:16

2023-08-26T16:16

2023-08-26T16:16

происшествия

самара

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 26 авг - РИА Новости. Пожарные локализовали в Кировском районе Самары возгорание в нежилом здании на площади 500 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона. "В 15.32 (14.32 мск) объявлена локализация пожара. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Угроза распространения на жилые дома снята, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба главка МЧС сообщала, что в 13.59 (12.59 мск) 26 августа 2023 года в МЧС поступило сообщение о горении мусора и нежилого здания на площади 250 квадратных метров в Кировском районе Самары на улице Арзамасской, дом 1. В пресс-службе МЧС уточнили, что для тушения пожара от МЧС РФ были задействованы 55 человек, 15 единиц техники.

https://ria.ru/20230826/pozhar-1892396827.html

самара

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)