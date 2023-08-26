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В Самаре загорелось нежилое здание на площади 250 "квадратов" - РИА Новости, 26.08.2023
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15:27 26.08.2023 (обновлено: 16:17 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/pozhar-1892402800.html
В Самаре загорелось нежилое здание на площади 250 "квадратов"
В Самаре загорелось нежилое здание на площади 250 "квадратов" - РИА Новости, 26.08.2023
В Самаре загорелось нежилое здание на площади 250 "квадратов"
Пожарные тушат в Кировском районе Самары возгорание в нежилом здании на площади 250 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T15:27
2023-08-26T16:17
происшествия
самара
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 26 авг - РИА Новости. Пожарные тушат в Кировском районе Самары возгорание в нежилом здании на площади 250 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона. В 13.59 (12.59 мск) 26 августа 2023 года в МЧС поступило сообщение о горении мусора и неэксплуатируемого строения в Кировском районе Самары на улице Арзамасской, дом 1. "Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение неэксплуатируемого здания на площади 250 квадратных метров, существует угроза распространения пожара на соседние жилые дома. Пожарные принимают необходимые меры для того, чтобы остановить распространение огня", - говорится в сообщении. По данным МЧС, для тушения пожара привлекались 69 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС РФ - 53 человека, 14 единиц техники. "Ситуация на контроле, погибших и пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе главка МЧС.
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происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самаре загорелось нежилое здание на площади 250 "квадратов"

В Самаре загорелся мусор в нежилом здании на площади 250 квадратных метров

© Фото : МЧС Самарской областиПожар в Кировском районе Самары
Пожар в Кировском районе Самары - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Фото : МЧС Самарской области
Пожар в Кировском районе Самары
Читать ria.ru в
САМАРА, 26 авг - РИА Новости. Пожарные тушат в Кировском районе Самары возгорание в нежилом здании на площади 250 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона.
В 13.59 (12.59 мск) 26 августа 2023 года в МЧС поступило сообщение о горении мусора и неэксплуатируемого строения в Кировском районе Самары на улице Арзамасской, дом 1.
«
"Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение неэксплуатируемого здания на площади 250 квадратных метров, существует угроза распространения пожара на соседние жилые дома. Пожарные принимают необходимые меры для того, чтобы остановить распространение огня", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, для тушения пожара привлекались 69 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС РФ - 53 человека, 14 единиц техники.
"Ситуация на контроле, погибших и пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе главка МЧС.
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ПроисшествияСамараМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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