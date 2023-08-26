https://ria.ru/20230826/pozhar-1892402800.html

В Самаре загорелось нежилое здание на площади 250 "квадратов"

В Самаре загорелось нежилое здание на площади 250 "квадратов" - РИА Новости, 26.08.2023

В Самаре загорелось нежилое здание на площади 250 "квадратов"

Пожарные тушат в Кировском районе Самары возгорание в нежилом здании на площади 250 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T15:27

2023-08-26T15:27

2023-08-26T16:17

происшествия

самара

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892413627_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9893321dd93aa990789177071e5921f5.jpg

САМАРА, 26 авг - РИА Новости. Пожарные тушат в Кировском районе Самары возгорание в нежилом здании на площади 250 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона. В 13.59 (12.59 мск) 26 августа 2023 года в МЧС поступило сообщение о горении мусора и неэксплуатируемого строения в Кировском районе Самары на улице Арзамасской, дом 1. "Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение неэксплуатируемого здания на площади 250 квадратных метров, существует угроза распространения пожара на соседние жилые дома. Пожарные принимают необходимые меры для того, чтобы остановить распространение огня", - говорится в сообщении. По данным МЧС, для тушения пожара привлекались 69 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС РФ - 53 человека, 14 единиц техники. "Ситуация на контроле, погибших и пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе главка МЧС.

https://ria.ru/20230826/pozhar-1892396827.html

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)