https://ria.ru/20230826/pozhar-1892402800.html
В Самаре загорелось нежилое здание на площади 250 "квадратов"
В Самаре загорелось нежилое здание на площади 250 "квадратов" - РИА Новости, 26.08.2023
В Самаре загорелось нежилое здание на площади 250 "квадратов"
Пожарные тушат в Кировском районе Самары возгорание в нежилом здании на площади 250 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T15:27
2023-08-26T15:27
2023-08-26T16:17
происшествия
самара
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 26 авг - РИА Новости. Пожарные тушат в Кировском районе Самары возгорание в нежилом здании на площади 250 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона. В 13.59 (12.59 мск) 26 августа 2023 года в МЧС поступило сообщение о горении мусора и неэксплуатируемого строения в Кировском районе Самары на улице Арзамасской, дом 1. "Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение неэксплуатируемого здания на площади 250 квадратных метров, существует угроза распространения пожара на соседние жилые дома. Пожарные принимают необходимые меры для того, чтобы остановить распространение огня", - говорится в сообщении. По данным МЧС, для тушения пожара привлекались 69 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС РФ - 53 человека, 14 единиц техники. "Ситуация на контроле, погибших и пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе главка МЧС.
https://ria.ru/20230826/pozhar-1892396827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самаре загорелось нежилое здание на площади 250 "квадратов"
В Самаре загорелся мусор в нежилом здании на площади 250 квадратных метров