https://ria.ru/20230826/pozhar-1892389755.html
В Кемерово возник крупный пожар
В Кемерово возник крупный пожар - РИА Новости, 26.08.2023
В Кемерово возник крупный пожар
Нежилое здание, предположительно, склад с пиротехническими изделиями, загорелось в субботу в Кемерово на улице Терешковой, на место выехали пожарные, сообщило... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T13:58
2023-08-26T13:58
2023-08-26T15:05
происшествия
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 26 авг - РИА Новости. Нежилое здание, предположительно, склад с пиротехническими изделиями, загорелось в субботу в Кемерово на улице Терешковой, на место выехали пожарные, сообщило на сайте ГУ МЧС по Кемеровской области."В 17.00 (13.00 мск - ред.) поступило сообщение о пожаре в нежилом здании на улице Терешковой Кемеровского городского округа. На место пожара выехали пожарно-спасательные подразделения. Информация уточняется", - говорится в сообщении.По информации очевидцев из социальный сетей, горит склад пиротехники, которая взрывается.Позже сообщили, что крупный пожар на складе с пиротехникой в Кемерово локализован на площади 750 квадратных метров."Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 750 квадратных метров в Кемерово. Горит склад с пиротехникой. На месте работают более 30 человек и 11 единиц техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
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происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемерово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кемерово возник крупный пожар
В Кемерово возник крупный пожар на складе с пиротехникой