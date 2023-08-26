https://ria.ru/20230826/pozhar-1892379419.html
В Нахабино потушили пожар в строительном магазине
В Нахабино потушили пожар в строительном магазине - РИА Новости, 26.08.2023
В Нахабино потушили пожар в строительном магазине
Пожар в строительном магазине в подмосковном Нахабино полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T12:34
2023-08-26T12:34
2023-08-26T12:58
происшествия
нахабино
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пожар в строительном магазине в подмосковном Нахабино полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Строительный магазин загорелся на площади 400 квадратных метров в подмосковном поселке Нахабино вечером в пятницу. Угрозы соседним строениям не было, пострадавших нет. Огонь был локализован на площади 750 квадратных метров. "Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Подмосковье", - говорится в сообщении. Ранее в Роспотребнадзоре по Московской области сообщали, что превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено.
https://ria.ru/20230622/pozhary-1879766888.html
нахабино
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нахабино, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нахабино, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нахабино потушили пожар в строительном магазине
МЧС: пожар в строительном магазине в подмосковном Нахабино полностью потушен