https://ria.ru/20230826/pozhar-1892339614.html

В Нахабино ликвидировали открытое горение в строительном магазине

В Нахабино ликвидировали открытое горение в строительном магазине - РИА Новости, 26.08.2023

В Нахабино ликвидировали открытое горение в строительном магазине

Спасатели ликвидировали открытое горение в строительном магазине в подмосковном Нахабино, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T02:40

2023-08-26T02:40

2023-08-26T12:27

происшествия

нахабино

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в строительном магазине в подмосковном Нахабино, сообщает региональный главк МЧС. Строительный магазин загорелся на площади 400 квадратных метров в подмосковном поселке Нахабино вечером в пятницу. Угрозы соседним строениям не было, пострадавших нет. Огонь был локализован на площади 750 квадратных метров. "В 00.04 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Ранее в Роспотребнадзоре по Московской области сообщали, что превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено.

https://ria.ru/20230825/pozhar-1892283763.html

https://ria.ru/20230825/pozhar-1892191671.html

нахабино

московская область (подмосковье)

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происшествия, нахабино, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)