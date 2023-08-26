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В Нахабино ликвидировали открытое горение в строительном магазине - РИА Новости, 26.08.2023
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02:40 26.08.2023 (обновлено: 12:27 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/pozhar-1892339614.html
В Нахабино ликвидировали открытое горение в строительном магазине
В Нахабино ликвидировали открытое горение в строительном магазине - РИА Новости, 26.08.2023
В Нахабино ликвидировали открытое горение в строительном магазине
Спасатели ликвидировали открытое горение в строительном магазине в подмосковном Нахабино, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T02:40
2023-08-26T12:27
происшествия
нахабино
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в строительном магазине в подмосковном Нахабино, сообщает региональный главк МЧС. Строительный магазин загорелся на площади 400 квадратных метров в подмосковном поселке Нахабино вечером в пятницу. Угрозы соседним строениям не было, пострадавших нет. Огонь был локализован на площади 750 квадратных метров. "В 00.04 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Ранее в Роспотребнадзоре по Московской области сообщали, что превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено.
https://ria.ru/20230825/pozhar-1892283763.html
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нахабино
московская область (подмосковье)
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происшествия, нахабино, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Нахабино, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Нахабино ликвидировали открытое горение в строительном магазине

МЧС: в Нахабино ликвидировали открытое горение в строительном магазине

© РИА НовостиДым от пожара в Нахабино. Кадр видео
Дым от пожара в Нахабино. Кадр видео
© РИА Новости
Дым от пожара в Нахабино. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в строительном магазине в подмосковном Нахабино, сообщает региональный главк МЧС.
Строительный магазин загорелся на площади 400 квадратных метров в подмосковном поселке Нахабино вечером в пятницу. Угрозы соседним строениям не было, пострадавших нет. Огонь был локализован на площади 750 квадратных метров.
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"В 00.04 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Ранее в Роспотребнадзоре по Московской области сообщали, что превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено.
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ПроисшествияНахабиноМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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