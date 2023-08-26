https://ria.ru/20230826/pozdravlenie-1892365021.html

Путин поздравил Южную Осетию с 15-летием признания независимости

Путин поздравил Южную Осетию с 15-летием признания независимости - РИА Новости, 26.08.2023

Путин поздравил Южную Осетию с 15-летием признания независимости

Президент России Владимир Путин поздравил телеграммой президента Южной Осетии Алана Гаглоева с 15-й годовщиной международного признания независимости... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T11:00

2023-08-26T11:00

2023-08-26T11:00

южная осетия

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владимир путин

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил телеграммой президента Южной Осетии Алана Гаглоева с 15-й годовщиной международного признания независимости республики, отметив, что отношения между двумя странами вышли на уровень союзничества и интеграции. "Уважаемый Алан Эдуардович, примите искренние поздравления по случаю 15-й годовщины международного признания независимости вашей страны... Отстояв свою свободу в нелегкой борьбе, югоосетинский народ успешно развивает институты демократической государственности. Отношения между нашими странами вышли на уровень союзничества и интеграции", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент подчеркнул важность для России реализации масштабных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры республики, повышение уровня жизни и обеспечение социальной защиты югоосетинского народа. Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Южная Осетия будут и дальше наращивать конструктивные двусторонние связи на всех направлениях и развивать партнерское взаимодействие на международной арене. "От души желаю Вам, уважаемый Алан Эдуардович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - мира, счастья и благополучия", - заключил президент. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

https://ria.ru/20230826/osetiya-1892337907.html

https://ria.ru/20230826/nezavisimost-1891917556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

южная осетия, россия, владимир путин, грузия, в мире