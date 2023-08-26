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В Херсоне получило повреждение предприятие - РИА Новости, 26.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/povrezhdenie-1892350952.html
В Херсоне получило повреждение предприятие
В Херсоне получило повреждение предприятие - РИА Новости, 26.08.2023
В Херсоне получило повреждение предприятие
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале о повреждении объекта критической РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T08:35
2023-08-26T08:35
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры в Херсонском районе в результате взрыва. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем украинских войск. В своем Telegram-канале Прокудин написал о повреждении объекта "критической инфраструктуры в Херсонском районе". Он также сообщил о повреждении предприятия в Херсоне.
https://ria.ru/20230825/port-1892209710.html
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херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон
В Херсоне получило повреждение предприятие

Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении объекта инфраструктуры

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры в Херсонском районе в результате взрыва.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем украинских войск.
В своем Telegram-канале Прокудин написал о повреждении объекта "критической инфраструктуры в Херсонском районе". Он также сообщил о повреждении предприятия в Херсоне.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсон
 
 
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