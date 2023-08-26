https://ria.ru/20230826/povrezhdenie-1892350952.html

В Херсоне получило повреждение предприятие

В Херсоне получило повреждение предприятие - РИА Новости, 26.08.2023

В Херсоне получило повреждение предприятие

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале о повреждении объекта критической РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T08:35

2023-08-26T08:35

2023-08-26T08:35

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры в Херсонском районе в результате взрыва. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем украинских войск. В своем Telegram-канале Прокудин написал о повреждении объекта "критической инфраструктуры в Херсонском районе". Он также сообщил о повреждении предприятия в Херсоне.

https://ria.ru/20230825/port-1892209710.html

херсонская область

херсон

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херсонская область , херсон