https://ria.ru/20230826/pogoda-1892355707.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 26.08.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная с прояснениями погода с температурой воздуха до плюс 21 градуса ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T09:45

2023-08-26T09:45

2023-08-26T09:45

общество

михаил леус

погода

москва

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода с температурой воздуха до плюс 21 градуса ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в субботу погоду в столице будет формировать атмосферный фронт с запада. "Облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в северных и западных районах, пройдут кратковременные дожди. Плюс 19-21 градусов в столице, плюс 18-22 в Подмосковье", - сказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится, но останется в пределах нормы, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230826/leto-1892342313.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, михаил леус, погода, москва