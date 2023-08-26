Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/pogoda-1892355707.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 26.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с прояснениями погода с температурой воздуха до плюс 21 градуса ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T09:45
2023-08-26T09:45
общество
михаил леус
погода
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866615302_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28029236bf650c14a8246545ebb60038.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода с температурой воздуха до плюс 21 градуса ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в субботу погоду в столице будет формировать атмосферный фронт с запада. "Облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в северных и западных районах, пройдут кратковременные дожди. Плюс 19-21 градусов в столице, плюс 18-22 в Подмосковье", - сказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится, но останется в пределах нормы, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230826/leto-1892342313.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866615302_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_13ccb653c9f4f9b906752101bdb355e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, михаил леус, погода, москва
Общество, Михаил Леус, Погода, Москва
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик: в Москве в субботу ожидается облачность с прояснениями и до 21 градуса

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг на речном трамвайчика "Москва-1
Российский флаг на речном трамвайчика Москва-1 - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российский флаг на речном трамвайчика "Москва-1. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода с температурой воздуха до плюс 21 градуса ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что в субботу погоду в столице будет формировать атмосферный фронт с запада.
"Облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в северных и западных районах, пройдут кратковременные дожди. Плюс 19-21 градусов в столице, плюс 18-22 в Подмосковье", - сказал Леус.
По словам специалиста, ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится, но останется в пределах нормы, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Москвичам пообещали теплое завершение лета
03:47
 
ОбществоМихаил ЛеусПогодаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала