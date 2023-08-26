https://ria.ru/20230826/pogoda-1892355707.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 26.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с прояснениями погода с температурой воздуха до плюс 21 градуса ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T09:45
2023-08-26T09:45
2023-08-26T09:45
общество
михаил леус
погода
москва
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода с температурой воздуха до плюс 21 градуса ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в субботу погоду в столице будет формировать атмосферный фронт с запада. "Облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в северных и западных районах, пройдут кратковременные дожди. Плюс 19-21 градусов в столице, плюс 18-22 в Подмосковье", - сказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится, но останется в пределах нормы, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230826/leto-1892342313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил леус, погода, москва
Общество, Михаил Леус, Погода, Москва
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик: в Москве в субботу ожидается облачность с прояснениями и до 21 градуса
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода с температурой воздуха до плюс 21 градуса ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что в субботу погоду в столице будет формировать атмосферный фронт с запада.
"Облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в северных и западных районах, пройдут кратковременные дожди. Плюс 19-21 градусов в столице, плюс 18-22 в Подмосковье", - сказал Леус.
По словам специалиста, ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится, но останется в пределах нормы, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.
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