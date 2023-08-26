Петергоф
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Фонтаны Большого каскада на территории Государственного музея-заповедника "Петергоф"
Государственный музей-заповедник "Петергоф" (в 1944-1997 годах – Петродворец) – всемирно известный дворцово-парковый ансамбль, расположенный в 29 километрах от Санкт‑Петербурга на берегу Финского залива. Знаменит своими фонтанами и каскадами, являющимися памятником мирового гидротехнического искусства XVIII-XIX веков.
Идея его создания возникла у Петра I после победы русского флота над шведами при Гангуте в 1714 году. По замыслу Петра I, Петергоф должен был стать величественным памятником героической борьбы русского народа за выход к Балтийскому морю.
В 1714 году началось строительство резиденции, были заложены Большой Петергофский дворец, Большой грот с каскадами, Монплезир и другие сооружения Нижнего парка.
Создание водопроводящей системы поручили русскому мастеру Василию Туволкову. Под его руководством летом 1721 года был построен фонтанный самотечный водопровод длиной 24 километра со шлюзами и каналом. По нему вода из водоемов с Ропшинских высот самотеком поступала в бассейны Верхнего сада, питающие струи-фонтаны.
В начале августа 1721 года было завершено устройство канала от водоемов будущего Английского парка в Квадратные пруды Верхнего сада.
19 августа (8 августа по старому стилю) Петру I доложили, что канал от речки до главных петергофских водопроводов выкопан. В тот же день он отправился на Ропшинские высоты и открыл течение воды по новому водопроводу. К утру следующего дня вода дошла до Петергофа, наполнив водоемы фонтанов и каскадов.
С середины XIX века система петергофского водовода почти не менялась. Длина всех каналов – около 40 километров, площадь прудов-водохранилищ – около 100 гектаров. Водоподводящую систему образуют 40 элементов: 18 прудов, 12 каналов, 10 ручьев и рек. Это 140 гидротехнических сооружений (мостов, дамб, шлюзов), а также сам "путь воды" длиной 27,4 километра. Уникальность этой системы как памятника истории и культуры – в отсутствии насосных станций. Вода течет за счет естественного перепада высот между Ропшинской возвышенностью и уровнем, на котором находятся фонтаны Верхнего и Нижнего парка. Ежедневно фонтанная система пропускает около 100 тысяч кубометров воды.
Торжественное открытие Петергофа состоялось 26 августа (15 августа по старому стилю) 1723 года. В этот день Петр I устроил роскошный прием для гостей и лично провел экскурсию по своему парадизу. 155 судов выстроились по обеим сторонам канала.Небо озарилось тысячами фейерверков, звонили колокола, играли оркестры, был дан салют.
К этому времени резиденция имела не вполне завершенный вид, но уже был отделан Большой дворец, готовы дворцы Монплезир и Марли, прорыт Морской канал, распланированы Нижний парк и Верхний сад. Перед взорами гостей предстал Большой каскад, фонтаны Монплезирского сада, любимые Петром I фонтаны-шутихи и др.
Доминирующее положение в композиции петергофского ансамбля занял Большой дворец, чей фасад протянулся почти на 300 метров, связывая в единое целое Верхний сад и Нижний парк. Дворец объединяет вокруг себя стройную систему аллей, архитектурных сооружений и фонтанов. Существующий облик дворца формировался почти полтора столетия.
В 1726 году под руководством архитектора Тимофея Усова были запущены фонтаны "Адам и Ева". В Нижнем парке, состоящем из шести садов, были открыты фонтаны "Дракон", "Лабиринт", два "Римских" фонтана, каскад "Шахматная гора" и пр.
В 1730 году, по распоряжению Анны Иоанновны, стремившейся продолжить дело Петра I, в Петергофе начался новый этап строительных работ, продолжавшийся 10 лет.
С 1750-х годов вокруг петровских парков сформировался комплекс царских и великокняжеских резиденций: Собственная дача, Английский парк, Знаменка и др.
Петергоф продолжал строиться около двух веков. Над созданием этого грандиозного комплекса трудились тысячи крестьян, солдат, мастеровых со всех концов России, талантливых мраморщиков и литейщиков, паркетчиков и позолотчиков, резчиков и живописцев. В его возведении участие выдающиеся архитекторы Жан-Батист Леблон, Николо Микетти, Михаил Земцов, Бартоломео Растрелли, Юрий Фельтен и др.
Самым грандиозным фонтанным сооружением Петергофа стал Большой каскад. В его художественном облике ключевая роль отводилась скульптурному убранству, в аллегорической форме прославлявшему победу России в Северной войне (1700-1721).
Убранство каскада включает 37 бронзовых золоченых статуй, 16 ваз, 29 барельефов, гермы, кронштейны, маскароны, бюсты, дельфины, львы, лягушки – всего 225 скульптур из бронзы, свинца и мрамора. Каскад состоит из 64 фонтанов, имеет три водопадные лестницы, объединенные гротом, его фасад прорезан пятью высокими арками.
Идейный центр Большого каскада – скульптурная группа "Самсон, разрывающий пасть льва". Она была установлена в 1735 году по модели Бартоломео Растрелли в честь 25-й годовщины Полтавской битвы – главного сражения Северной войны. Трехметровая скала служит постаментом скульптурной группе. Богатырь останавливает прыжок зверя, осевшего на задние лапы, и разрывает его пасть, из которой вырывается водяной столб высотой 20 метров. Восемь дельфинов вокруг Самсона взметают вверх водяные струи, образующие сверкающий венок. Львы, олицетворяющие стороны света, выглядывают из скальных ниш. К концу XVIII века "Самсон" потерял свой блеск. В 1802 году его заменили бронзовой скульптурой работы Михаила Козловского. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) он был утрачен. В 1947 году новый "Самсон" работы Василия Симонова и Николая Михайлова был вновь установлен на постамент. В 2010 году его отправили на реставрацию, покрыв двойным слоем сусального золота. В апреле 2011 года пятитонный "Самсон" вернулся на свое место.
С террасы над Большим каскадом открывается панорама центрального ансамбля Нижнего парка, торжественность которого подчеркивают 22 водомета аллеи фонтанов и Воронихинские колоннады, завершающие площадь перед каскадом. Построенные в 1800 году, они получили название по имени их создателя архитектора Андрея Воронихина. Перед колоннадами разбиты партеры с фонтанами "Чаша". По углам цветников размещены каменные скамьи, украшенные фонтанами "Нимфа" и "Данаида".
В Нижнем парке расположены каскады "Шахматная гора" и "Золотая гора", ряд фонтанов. Из пяти фонтанов Верхнего сада три – "Межеумный" ("Неопределенный"), "Нептун" и "Дубовый" – в центральном партере, а два других находятся в Квадратных прудах напротив боковых флигелей дворца. Самый большой фонтан – "Нептун" – был создан в Нюрнберге в 1650-1660 годах Георгом Швейгером и установлен в Петергофе в 1798 году.
Во второй половине XIX веке император Николай I повелел построить в Петергофе дачу с парком. Результатом строительства стал ансамбль "Александрия" – место постоянного летнего отдыха четырех поколений династии Романовых.
После революции 1917 года Петергоф стал народным достоянием и был взят под опеку государства. Дворцы были преобразованы в историко-художественные музеи. 18 мая 1918 года по Большому дворцу прошла первая экскурсия рабочих.
В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) Петергоф находился в зоне оккупации, был сильно разрушен и разграблен фашистами. Его общие потери оцениваются почти в 47 тысяч музейных предметов. В руинах лежали Большой дворец и Большой каскад, Английский дворец и Марли. Были вырублены тысячи деревьев, взорваны гидротехнические сооружения, похищено несколько бронзовых скульптур Большого каскада.
После войны перед реставраторами встала задача возродить Петергоф. К 1958 году было восстановлено здание Большого дворца. В Нижнем парке и Верхнем саду восстановлено 172 фонтана и три каскада, воссоздано 15 монументальных статуй. Открыты музей Большой дворец, Монплезир, павильон Эрмитаж, в парке Александрия – дворец Коттедж.
В настоящее время ансамбль "Петергофа" включает себя Большой Дворец, Верхний сад и Нижний парк, комплекс пейзажных парков – Английский, Александрия, Александровский, Знаменка, Луговой, Михайловка, Собственная дача, Сергиевка; и другие места туризма и отдыха. Работают 33 музея, хранятся почти 338 тысяч музейных предметов, действуют более 150 фонтанов. Площадь садов и парков составляет 414,2 гектара.
В последние годы в мае в Петергофе традиционно проходит весенний праздник, посвященный запуску фонтанов, а также осенний праздник фонтанов. https://ria.ru/20130915/963280561.html
В 2023 году в Петергофе после реставрации открылся парк Ораниенбаум, где воссоздана планировка XIX века, а также обновленный павильон "Эрмитаж".
Ежегодно гостями Петергофа становятся свыше трех миллионов человек. В 2023 году музей-заповедник готов принять около пяти миллионов посетителей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников