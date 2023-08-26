https://ria.ru/20230826/petergof-1892155026.html

Петергоф

Петергоф - РИА Новости, 26.08.2023

Петергоф

Государственный музей-заповедник "Петергоф" (в 1944-1997 годах – Петродворец) – всемирно известный дворцово-парковый ансамбль, расположенный в 29 километрах от... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T02:03

2023-08-26T02:03

2023-08-26T02:03

справки

петергоф

петр i

анна иоанновна (императрица)

николай i

юнеско

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Государственный музей-заповедник "Петергоф" (в 1944-1997 годах – Петродворец) – всемирно известный дворцово-парковый ансамбль, расположенный в 29 километрах от Санкт‑Петербурга на берегу Финского залива. Знаменит своими фонтанами и каскадами, являющимися памятником мирового гидротехнического искусства XVIII-XIX веков.Впервые Петергоф был упомянут в 1705 году в походном журнале императора Петра I, когда на голландский манер он назывался "Питергоф" ("Петров двор"). Создавался как парадная царская резиденция. За образец был взят французский Версаль. Идея его создания возникла у Петра I после победы русского флота над шведами при Гангуте в 1714 году. По замыслу Петра I, Петергоф должен был стать величественным памятником героической борьбы русского народа за выход к Балтийскому морю.В 1714 году началось строительство резиденции, были заложены Большой Петергофский дворец, Большой грот с каскадами, Монплезир и другие сооружения Нижнего парка. Создание водопроводящей системы поручили русскому мастеру Василию Туволкову. Под его руководством летом 1721 года был построен фонтанный самотечный водопровод длиной 24 километра со шлюзами и каналом. По нему вода из водоемов с Ропшинских высот самотеком поступала в бассейны Верхнего сада, питающие струи-фонтаны.В начале августа 1721 года было завершено устройство канала от водоемов будущего Английского парка в Квадратные пруды Верхнего сада.19 августа (8 августа по старому стилю) Петру I доложили, что канал от речки до главных петергофских водопроводов выкопан. В тот же день он отправился на Ропшинские высоты и открыл течение воды по новому водопроводу. К утру следующего дня вода дошла до Петергофа, наполнив водоемы фонтанов и каскадов.С середины XIX века система петергофского водовода почти не менялась. Длина всех каналов – около 40 километров, площадь прудов-водохранилищ – около 100 гектаров. Водоподводящую систему образуют 40 элементов: 18 прудов, 12 каналов, 10 ручьев и рек. Это 140 гидротехнических сооружений (мостов, дамб, шлюзов), а также сам "путь воды" длиной 27,4 километра. Уникальность этой системы как памятника истории и культуры – в отсутствии насосных станций. Вода течет за счет естественного перепада высот между Ропшинской возвышенностью и уровнем, на котором находятся фонтаны Верхнего и Нижнего парка. Ежедневно фонтанная система пропускает около 100 тысяч кубометров воды. Торжественное открытие Петергофа состоялось 26 августа (15 августа по старому стилю) 1723 года. В этот день Петр I устроил роскошный прием для гостей и лично провел экскурсию по своему парадизу. 155 судов выстроились по обеим сторонам канала.Небо озарилось тысячами фейерверков, звонили колокола, играли оркестры, был дан салют.К этому времени резиденция имела не вполне завершенный вид, но уже был отделан Большой дворец, готовы дворцы Монплезир и Марли, прорыт Морской канал, распланированы Нижний парк и Верхний сад. Перед взорами гостей предстал Большой каскад, фонтаны Монплезирского сада, любимые Петром I фонтаны-шутихи и др. Доминирующее положение в композиции петергофского ансамбля занял Большой дворец, чей фасад протянулся почти на 300 метров, связывая в единое целое Верхний сад и Нижний парк. Дворец объединяет вокруг себя стройную систему аллей, архитектурных сооружений и фонтанов. Существующий облик дворца формировался почти полтора столетия. В 1726 году под руководством архитектора Тимофея Усова были запущены фонтаны "Адам и Ева". В Нижнем парке, состоящем из шести садов, были открыты фонтаны "Дракон", "Лабиринт", два "Римских" фонтана, каскад "Шахматная гора" и пр.В 1730 году, по распоряжению Анны Иоанновны, стремившейся продолжить дело Петра I, в Петергофе начался новый этап строительных работ, продолжавшийся 10 лет. С 1750-х годов вокруг петровских парков сформировался комплекс царских и великокняжеских резиденций: Собственная дача, Английский парк, Знаменка и др.Петергоф продолжал строиться около двух веков. Над созданием этого грандиозного комплекса трудились тысячи крестьян, солдат, мастеровых со всех концов России, талантливых мраморщиков и литейщиков, паркетчиков и позолотчиков, резчиков и живописцев. В его возведении участие выдающиеся архитекторы Жан-Батист Леблон, Николо Микетти, Михаил Земцов, Бартоломео Растрелли, Юрий Фельтен и др.Самым грандиозным фонтанным сооружением Петергофа стал Большой каскад. В его художественном облике ключевая роль отводилась скульптурному убранству, в аллегорической форме прославлявшему победу России в Северной войне (1700-1721).Убранство каскада включает 37 бронзовых золоченых статуй, 16 ваз, 29 барельефов, гермы, кронштейны, маскароны, бюсты, дельфины, львы, лягушки – всего 225 скульптур из бронзы, свинца и мрамора. Каскад состоит из 64 фонтанов, имеет три водопадные лестницы, объединенные гротом, его фасад прорезан пятью высокими арками. Идейный центр Большого каскада – скульптурная группа "Самсон, разрывающий пасть льва". Она была установлена в 1735 году по модели Бартоломео Растрелли в честь 25-й годовщины Полтавской битвы – главного сражения Северной войны. Трехметровая скала служит постаментом скульптурной группе. Богатырь останавливает прыжок зверя, осевшего на задние лапы, и разрывает его пасть, из которой вырывается водяной столб высотой 20 метров. Восемь дельфинов вокруг Самсона взметают вверх водяные струи, образующие сверкающий венок. Львы, олицетворяющие стороны света, выглядывают из скальных ниш. К концу XVIII века "Самсон" потерял свой блеск. В 1802 году его заменили бронзовой скульптурой работы Михаила Козловского. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) он был утрачен. В 1947 году новый "Самсон" работы Василия Симонова и Николая Михайлова был вновь установлен на постамент. В 2010 году его отправили на реставрацию, покрыв двойным слоем сусального золота. В апреле 2011 года пятитонный "Самсон" вернулся на свое место. С террасы над Большим каскадом открывается панорама центрального ансамбля Нижнего парка, торжественность которого подчеркивают 22 водомета аллеи фонтанов и Воронихинские колоннады, завершающие площадь перед каскадом. Построенные в 1800 году, они получили название по имени их создателя архитектора Андрея Воронихина. Перед колоннадами разбиты партеры с фонтанами "Чаша". По углам цветников размещены каменные скамьи, украшенные фонтанами "Нимфа" и "Данаида".В Нижнем парке расположены каскады "Шахматная гора" и "Золотая гора", ряд фонтанов. Из пяти фонтанов Верхнего сада три – "Межеумный" ("Неопределенный"), "Нептун" и "Дубовый" – в центральном партере, а два других находятся в Квадратных прудах напротив боковых флигелей дворца. Самый большой фонтан – "Нептун" – был создан в Нюрнберге в 1650-1660 годах Георгом Швейгером и установлен в Петергофе в 1798 году.Во второй половине XIX веке император Николай I повелел построить в Петергофе дачу с парком. Результатом строительства стал ансамбль "Александрия" – место постоянного летнего отдыха четырех поколений династии Романовых. После революции 1917 года Петергоф стал народным достоянием и был взят под опеку государства. Дворцы были преобразованы в историко-художественные музеи. 18 мая 1918 года по Большому дворцу прошла первая экскурсия рабочих.В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) Петергоф находился в зоне оккупации, был сильно разрушен и разграблен фашистами. Его общие потери оцениваются почти в 47 тысяч музейных предметов. В руинах лежали Большой дворец и Большой каскад, Английский дворец и Марли. Были вырублены тысячи деревьев, взорваны гидротехнические сооружения, похищено несколько бронзовых скульптур Большого каскада.После войны перед реставраторами встала задача возродить Петергоф. К 1958 году было восстановлено здание Большого дворца. В Нижнем парке и Верхнем саду восстановлено 172 фонтана и три каскада, воссоздано 15 монументальных статуй. Открыты музей Большой дворец, Монплезир, павильон Эрмитаж, в парке Александрия – дворец Коттедж.В 1990 году Петергоф был внесен во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО, а в 2008 году признан одним из семи чудес России. В настоящее время ансамбль "Петергофа" включает себя Большой Дворец, Верхний сад и Нижний парк, комплекс пейзажных парков – Английский, Александрия, Александровский, Знаменка, Луговой, Михайловка, Собственная дача, Сергиевка; и другие места туризма и отдыха. Работают 33 музея, хранятся почти 338 тысяч музейных предметов, действуют более 150 фонтанов. Площадь садов и парков составляет 414,2 гектара. В последние годы в мае в Петергофе традиционно проходит весенний праздник, посвященный запуску фонтанов, а также осенний праздник фонтанов. https://ria.ru/20130915/963280561.htmlВ 2023 году в Петергофе после реставрации открылся парк Ораниенбаум, где воссоздана планировка XIX века, а также обновленный павильон "Эрмитаж".Ежегодно гостями Петергофа становятся свыше трех миллионов человек. В 2023 году музей-заповедник готов принять около пяти миллионов посетителей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

петергоф

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, петергоф, петр i, анна иоанновна (императрица), николай i, юнеско