https://ria.ru/20230826/pavodok-1892402929.html

Граждане КНДР помогли в ликвидации паводка в Приморье

Граждане КНДР помогли в ликвидации паводка в Приморье - РИА Новости, 26.08.2023

Граждане КНДР помогли в ликвидации паводка в Приморье

Граждане Северной Кореи помогли в ликвидации последствий затопления центрального рынка в Уссурийске Приморского края, сообщает региональное агентство... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T15:28

2023-08-26T15:28

2023-08-26T15:35

происшествия

уссурийск

приморский край

олег кожемяко

уссурийский городской округ

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ВЛАДИВОСТОК, 26 авг - РИА Новости. Граждане Северной Кореи помогли в ликвидации последствий затопления центрального рынка в Уссурийске Приморского края, сообщает региональное агентство международного сотрудничества."В ликвидации последствий наводнения помогают волонтеры - граждане КНДР... Волонтеры из числа граждан КНДР, которые находятся сейчас в Приморском крае, приняли участие в уборке территории Центрального рынка в Уссурийске, где после наводнения образовался толстый слой ила и мусора. Сейчас всё намного лучше", - говорится в сообщении.Агентство поблагодарило северокорейских друзей за помощь.С начала августа ливни неоднократно приводили к подтоплениям и нарушению проезда к селам в Приморье. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине августа был введен региональный режим ЧС. Ливни снова обрушились на регион 23 и 25 августа. В пятницу губернатор Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС федерального характера. Ущерб, нанесенный осадками за две недели, пока оценивается в 7 миллиардов рублей. Уссурийский городской округ оказался одним из наиболее пострадавших от ливней муниципалитетов.Региону помогают другие субъекты ДФО. Кроме того, гуманитарная помощь поступила из других стран - Белоруссии, Вьетнама и Туркменистана.

https://ria.ru/20230825/primore-1892121002.html

уссурийск

приморский край

уссурийский городской округ

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происшествия, уссурийск, приморский край, олег кожемяко, уссурийский городской округ