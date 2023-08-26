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Граждане КНДР помогли в ликвидации паводка в Приморье - РИА Новости, 26.08.2023
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15:28 26.08.2023 (обновлено: 15:35 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/pavodok-1892402929.html
Граждане КНДР помогли в ликвидации паводка в Приморье
Граждане КНДР помогли в ликвидации паводка в Приморье - РИА Новости, 26.08.2023
Граждане КНДР помогли в ликвидации паводка в Приморье
Граждане Северной Кореи помогли в ликвидации последствий затопления центрального рынка в Уссурийске Приморского края, сообщает региональное агентство... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T15:28
2023-08-26T15:35
происшествия
уссурийск
приморский край
олег кожемяко
уссурийский городской округ
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ВЛАДИВОСТОК, 26 авг - РИА Новости. Граждане Северной Кореи помогли в ликвидации последствий затопления центрального рынка в Уссурийске Приморского края, сообщает региональное агентство международного сотрудничества."В ликвидации последствий наводнения помогают волонтеры - граждане КНДР... Волонтеры из числа граждан КНДР, которые находятся сейчас в Приморском крае, приняли участие в уборке территории Центрального рынка в Уссурийске, где после наводнения образовался толстый слой ила и мусора. Сейчас всё намного лучше", - говорится в сообщении.Агентство поблагодарило северокорейских друзей за помощь.С начала августа ливни неоднократно приводили к подтоплениям и нарушению проезда к селам в Приморье. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине августа был введен региональный режим ЧС. Ливни снова обрушились на регион 23 и 25 августа. В пятницу губернатор Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС федерального характера. Ущерб, нанесенный осадками за две недели, пока оценивается в 7 миллиардов рублей. Уссурийский городской округ оказался одним из наиболее пострадавших от ливней муниципалитетов.Региону помогают другие субъекты ДФО. Кроме того, гуманитарная помощь поступила из других стран - Белоруссии, Вьетнама и Туркменистана.
https://ria.ru/20230825/primore-1892121002.html
уссурийск
приморский край
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происшествия, уссурийск, приморский край, олег кожемяко, уссурийский городской округ
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Олег Кожемяко, Уссурийский городской округ
Граждане КНДР помогли в ликвидации паводка в Приморье

Граждане КНДР помогли в ликвидации паводка в Уссурийске Приморского края

© Фото : Агентство международного сотрудничества ПК / TelegramВолонтеры - граждане КНДР помогают в ликвидации последствий наводнения в Приморском крае
Волонтеры - граждане КНДР помогают в ликвидации последствий наводнения в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Фото : Агентство международного сотрудничества ПК / Telegram
Волонтеры - граждане КНДР помогают в ликвидации последствий наводнения в Приморском крае
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг - РИА Новости. Граждане Северной Кореи помогли в ликвидации последствий затопления центрального рынка в Уссурийске Приморского края, сообщает региональное агентство международного сотрудничества.
"В ликвидации последствий наводнения помогают волонтеры - граждане КНДР... Волонтеры из числа граждан КНДР, которые находятся сейчас в Приморском крае, приняли участие в уборке территории Центрального рынка в Уссурийске, где после наводнения образовался толстый слой ила и мусора. Сейчас всё намного лучше", - говорится в сообщении.
Агентство поблагодарило северокорейских друзей за помощь.
С начала августа ливни неоднократно приводили к подтоплениям и нарушению проезда к селам в Приморье. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине августа был введен региональный режим ЧС. Ливни снова обрушились на регион 23 и 25 августа. В пятницу губернатор Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС федерального характера. Ущерб, нанесенный осадками за две недели, пока оценивается в 7 миллиардов рублей. Уссурийский городской округ оказался одним из наиболее пострадавших от ливней муниципалитетов.
Региону помогают другие субъекты ДФО. Кроме того, гуманитарная помощь поступила из других стран - Белоруссии, Вьетнама и Туркменистана.
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Вчера, 04:32
 
ПроисшествияУссурийскПриморский крайОлег КожемякоУссурийский городской округ
 
 
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