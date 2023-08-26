Граждане КНДР помогли в ликвидации паводка в Приморье
Граждане КНДР помогли в ликвидации паводка в Уссурийске Приморского края
© Фото : Агентство международного сотрудничества ПК / TelegramВолонтеры - граждане КНДР помогают в ликвидации последствий наводнения в Приморском крае
Волонтеры - граждане КНДР помогают в ликвидации последствий наводнения в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг - РИА Новости. Граждане Северной Кореи помогли в ликвидации последствий затопления центрального рынка в Уссурийске Приморского края, сообщает региональное агентство международного сотрудничества.
"В ликвидации последствий наводнения помогают волонтеры - граждане КНДР... Волонтеры из числа граждан КНДР, которые находятся сейчас в Приморском крае, приняли участие в уборке территории Центрального рынка в Уссурийске, где после наводнения образовался толстый слой ила и мусора. Сейчас всё намного лучше", - говорится в сообщении.
Агентство поблагодарило северокорейских друзей за помощь.
С начала августа ливни неоднократно приводили к подтоплениям и нарушению проезда к селам в Приморье. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине августа был введен региональный режим ЧС. Ливни снова обрушились на регион 23 и 25 августа. В пятницу губернатор Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС федерального характера. Ущерб, нанесенный осадками за две недели, пока оценивается в 7 миллиардов рублей. Уссурийский городской округ оказался одним из наиболее пострадавших от ливней муниципалитетов.
Региону помогают другие субъекты ДФО. Кроме того, гуманитарная помощь поступила из других стран - Белоруссии, Вьетнама и Туркменистана.