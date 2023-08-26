https://ria.ru/20230826/panfilov-1892463881.html

В Госдуме заявили, что Панфилов очеловечивал сложные политические темы

В Госдуме заявили, что Панфилов очеловечивал сложные политические темы - РИА Новости, 26.08.2023

В Госдуме заявили, что Панфилов очеловечивал сложные политические темы

Режиссер Глеб Панфилов - великий мастер, он умел очеловечивать самые сложные политические темы, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T23:44

2023-08-26T23:44

2023-08-26T23:48

культура

глеб панфилов

олег морозов

единая россия

госдума рф

умер глеб панфилов

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Режиссер Глеб Панфилов - великий мастер, он умел очеловечивать самые сложные политические темы, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу. "Панфилов безусловно великий мастер! Он умел в кино очеловечивать любую, самую сложную политическую тему… Место Панфилова в российском кинематографе ещё долго будет вакантным", - сказал Морозов. Морозов подчеркнул, что в работах Панфилова всегда есть женское начало.

https://ria.ru/20230826/panfilov-1871283759.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

глеб панфилов, олег морозов, единая россия, госдума рф, умер глеб панфилов