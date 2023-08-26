https://ria.ru/20230826/panfilov-1892463881.html
В Госдуме заявили, что Панфилов очеловечивал сложные политические темы
В Госдуме заявили, что Панфилов очеловечивал сложные политические темы - РИА Новости, 26.08.2023
В Госдуме заявили, что Панфилов очеловечивал сложные политические темы
Режиссер Глеб Панфилов - великий мастер, он умел очеловечивать самые сложные политические темы, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T23:44
2023-08-26T23:44
2023-08-26T23:48
культура
глеб панфилов
олег морозов
единая россия
госдума рф
умер глеб панфилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871286618_0:34:2797:1607_1920x0_80_0_0_4d4f1935cf7eaac60b582e30115eb0ff.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Режиссер Глеб Панфилов - великий мастер, он умел очеловечивать самые сложные политические темы, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу. "Панфилов безусловно великий мастер! Он умел в кино очеловечивать любую, самую сложную политическую тему… Место Панфилова в российском кинематографе ещё долго будет вакантным", - сказал Морозов. Морозов подчеркнул, что в работах Панфилова всегда есть женское начало.
https://ria.ru/20230826/panfilov-1871283759.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871286618_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_e9d864e6837b8d8ddee03b9bbdff9104.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб панфилов, олег морозов, единая россия, госдума рф, умер глеб панфилов
Культура, Глеб Панфилов, Олег Морозов, Единая Россия, Госдума РФ, Умер Глеб Панфилов
В Госдуме заявили, что Панфилов очеловечивал сложные политические темы
Депутат ГД Морозов: Панфилов умел очеловечивать самые сложные политические темы
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Режиссер Глеб Панфилов - великий мастер, он умел очеловечивать самые сложные политические темы, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу.
"Панфилов безусловно великий мастер! Он умел в кино очеловечивать любую, самую сложную политическую тему… Место Панфилова в российском кинематографе ещё долго будет вакантным", - сказал Морозов.
Морозов подчеркнул, что в работах Панфилова всегда есть женское начало.
Биография Глеба Панфилова