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В Госдуме заявили, что Панфилов очеловечивал сложные политические темы - РИА Новости, 26.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:44 26.08.2023 (обновлено: 23:48 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/panfilov-1892463881.html
В Госдуме заявили, что Панфилов очеловечивал сложные политические темы
В Госдуме заявили, что Панфилов очеловечивал сложные политические темы - РИА Новости, 26.08.2023
В Госдуме заявили, что Панфилов очеловечивал сложные политические темы
Режиссер Глеб Панфилов - великий мастер, он умел очеловечивать самые сложные политические темы, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T23:44
2023-08-26T23:48
культура
глеб панфилов
олег морозов
единая россия
госдума рф
умер глеб панфилов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Режиссер Глеб Панфилов - великий мастер, он умел очеловечивать самые сложные политические темы, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу. "Панфилов безусловно великий мастер! Он умел в кино очеловечивать любую, самую сложную политическую тему… Место Панфилова в российском кинематографе ещё долго будет вакантным", - сказал Морозов. Морозов подчеркнул, что в работах Панфилова всегда есть женское начало.
https://ria.ru/20230826/panfilov-1871283759.html
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глеб панфилов, олег морозов, единая россия, госдума рф, умер глеб панфилов
Культура, Глеб Панфилов, Олег Морозов, Единая Россия, Госдума РФ, Умер Глеб Панфилов
В Госдуме заявили, что Панфилов очеловечивал сложные политические темы

Депутат ГД Морозов: Панфилов умел очеловечивать самые сложные политические темы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер и сценарист Глеб Панфилов
Режиссер и сценарист Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Режиссер Глеб Панфилов - великий мастер, он умел очеловечивать самые сложные политические темы, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу.
"Панфилов безусловно великий мастер! Он умел в кино очеловечивать любую, самую сложную политическую тему… Место Панфилова в российском кинематографе ещё долго будет вакантным", - сказал Морозов.
Морозов подчеркнул, что в работах Панфилова всегда есть женское начало.
Режиссер Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Биография Глеба Панфилова
Вчера, 22:18
 
КультураГлеб ПанфиловОлег МорозовЕдиная РоссияГосдума РФУмер Глеб Панфилов
 
 
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