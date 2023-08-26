https://ria.ru/20230826/panfilov-1892457061.html
Памяти Глеба Панфилова. Легендарные фильмы великого режиссера
Памяти Глеба Панфилова. Легендарные фильмы великого режиссера - РИА Новости, 26.08.2023
Памяти Глеба Панфилова. Легендарные фильмы великого режиссера
Директор театра "Ленком", народный артист РСФСР Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни.
2023-08-26T22:27
2023-08-26T22:27
2023-08-26T22:27
видео
глеб панфилов
умер глеб панфилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892455900_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb6d4930e7c0cafc48f2395d3c41ca41.jpg
11 мая легендарный режиссер попал в больницу с геморрагическим инсультом, позже у него развилась пневмония. В августе врачи сообщали, что самочувствие Панфилова плохое, но его состояние оценивается как удовлетворительное. Свою супругу, Инну Чурикову, режиссер пережил на 7 месяцев.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892455900_228:0:1668:1080_1920x0_80_0_0_ffcf74be773192fe8c3af7bd056049de.jpg
Памяти Глеба Панфилова. Легендарные фильма великого режиссера
Директор театра «Ленком», народный артист РСФСР Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни. 11 мая легендарный режиссер попал в больницу с геморрагическим инсультом, позже у него развилась пневмония. В августе врачи сообщали, что самочувствие Панфилова плохое, но его состояние оценивается как удовлетворительное. Свою супругу, Инну Чурикову, режиссер пережил на 7 месяцев.
2023-08-26T22:27
true
PT1M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, глеб панфилов, умер глеб панфилов, видео
Видео, Глеб Панфилов, Умер Глеб Панфилов
Памяти Глеба Панфилова. Легендарные фильмы великого режиссера
Директор театра "Ленком", народный артист РСФСР Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни.