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Памяти Глеба Панфилова. Легендарные фильмы великого режиссера

Памяти Глеба Панфилова. Легендарные фильмы великого режиссера - РИА Новости, 26.08.2023

Памяти Глеба Панфилова. Легендарные фильмы великого режиссера

Директор театра "Ленком", народный артист РСФСР Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни.

2023-08-26T22:27

2023-08-26T22:27

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видео

глеб панфилов

умер глеб панфилов

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11 мая легендарный режиссер попал в больницу с геморрагическим инсультом, позже у него развилась пневмония. В августе врачи сообщали, что самочувствие Панфилова плохое, но его состояние оценивается как удовлетворительное. Свою супругу, Инну Чурикову, режиссер пережил на 7 месяцев.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Памяти Глеба Панфилова. Легендарные фильма великого режиссера Директор театра «Ленком», народный артист РСФСР Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни. 11 мая легендарный режиссер попал в больницу с геморрагическим инсультом, позже у него развилась пневмония. В августе врачи сообщали, что самочувствие Панфилова плохое, но его состояние оценивается как удовлетворительное. Свою супругу, Инну Чурикову, режиссер пережил на 7 месяцев. 2023-08-26T22:27 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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