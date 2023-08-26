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Памяти Глеба Панфилова. Легендарные фильмы великого режиссера - РИА Новости, 26.08.2023
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22:27 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/panfilov-1892457061.html
Памяти Глеба Панфилова. Легендарные фильмы великого режиссера
Памяти Глеба Панфилова. Легендарные фильмы великого режиссера - РИА Новости, 26.08.2023
Памяти Глеба Панфилова. Легендарные фильмы великого режиссера
Директор театра "Ленком", народный артист РСФСР Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни.
2023-08-26T22:27
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видео
глеб панфилов
умер глеб панфилов
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11 мая легендарный режиссер попал в больницу с геморрагическим инсультом, позже у него развилась пневмония. В августе врачи сообщали, что самочувствие Панфилова плохое, но его состояние оценивается как удовлетворительное. Свою супругу, Инну Чурикову, режиссер пережил на 7 месяцев.
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Памяти Глеба Панфилова. Легендарные фильма великого режиссера
Директор театра «Ленком», народный артист РСФСР Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни. 11 мая легендарный режиссер попал в больницу с геморрагическим инсультом, позже у него развилась пневмония. В августе врачи сообщали, что самочувствие Панфилова плохое, но его состояние оценивается как удовлетворительное. Свою супругу, Инну Чурикову, режиссер пережил на 7 месяцев.
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видео, глеб панфилов, умер глеб панфилов, видео
Видео, Глеб Панфилов, Умер Глеб Панфилов
Памяти Глеба Панфилова. Легендарные фильмы великого режиссера
Директор театра "Ленком", народный артист РСФСР Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни.
2023-08-26T22:27
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Памяти Глеба Панфилова. Легендарные фильмы великого режиссера

Читать ria.ru в
Директор театра "Ленком", народный артист РСФСР Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни.
11 мая легендарный режиссер попал в больницу с геморрагическим инсультом, позже у него развилась пневмония. В августе врачи сообщали, что самочувствие Панфилова плохое, но его состояние оценивается как удовлетворительное. Свою супругу, Инну Чурикову, режиссер пережил на 7 месяцев.
 
ВидеоГлеб ПанфиловУмер Глеб Панфилов
 
 
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