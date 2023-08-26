https://ria.ru/20230826/osetiya-1892337907.html
Президент Южной Осетии отметил поддержку России в развитии республики
Президент Южной Осетии отметил поддержку России в развитии республики - РИА Новости, 26.08.2023
Президент Южной Осетии отметил поддержку России в развитии республики
Южная Осетия с признанием Россией независимости 15 лет назад обрела мир и стабильность, заявил РИА Новости президент республики Алан Гаглоев. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T01:47
2023-08-26T01:47
2023-08-26T02:04
южная осетия
россия
алан гаглоев
в мире
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ЦХИНВАЛ, 26 авг — РИА Новости. Южная Осетия с признанием Россией независимости 15 лет назад обрела мир и стабильность, заявил РИА Новости президент республики Алан Гаглоев. Россия после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. "Поддержка России позволила восстановить разрушенные грузинскими войсками жилые дома, общественные здания, инфраструктуру. Южная Осетия возродилась и развивается. Успешно развивается экономическое сотрудничество с Россией. Учитывая огромные масштабы российского рынка, у нас прекрасные перспективы для наращивания экспортной продукции. А самое главное, что обрел народ Южной Осетии с признанием независимости, – долгожданный мир и стабильность, уверенность в завтрашнем дне и чувство защищенности, которое позволяет планировать свое будущее и будущее своих детей на родной земле", — сказал президент. Гаглоев отметил, что признание независимости Южной Осетии Россией вывело на качественно новый уровень российско-югоосетинские отношения и кардинальным образом расширило возможности для работы во внешнеполитической сфере. "Принятое Россией решение и становление союзнических межгосударственных отношений, ориентированных на углубление интеграции между нашими странами, сняло все препятствия в вопросах налаживания сотрудничества по всем ключевым сферам. Сегодня у России и Южной Осетии очень тесные связи не только в политической плоскости, но и по линии культуры, науки и образования и других", — подчеркнул он. По его словам, подписанный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Южной Осетией создал рамочную основу для развития договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. "Сегодня успешно реализуется государственная инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию республики и многочисленные совместные проекты", — сказал Гаглоев.Руководители России не раз заявляли, что признание независимости республики отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Южную Осетию также признают Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.
https://ria.ru/20230823/vstuplenie-1891649587.html
https://ria.ru/20230808/osetiya-1888768543.html
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южная осетия, россия, алан гаглоев, в мире
Южная Осетия, Россия, Алан Гаглоев, В мире
Президент Южной Осетии отметил поддержку России в развитии республики
Гаглоев: Южная Осетия с признанием Россией независимости обрела стабильность
ЦХИНВАЛ, 26 авг — РИА Новости. Южная Осетия с признанием Россией независимости 15 лет назад обрела мир и стабильность, заявил РИА Новости президент республики Алан Гаглоев.
Россия после вооруженной агрессии Тбилиси
против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии
, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик.
В Южной Осетии выразили желание вступить в Союзное государство
"Поддержка России позволила восстановить разрушенные грузинскими войсками жилые дома, общественные здания, инфраструктуру. Южная Осетия возродилась и развивается. Успешно развивается экономическое сотрудничество с Россией. Учитывая огромные масштабы российского рынка, у нас прекрасные перспективы для наращивания экспортной продукции. А самое главное, что обрел народ Южной Осетии с признанием независимости, – долгожданный мир и стабильность, уверенность в завтрашнем дне и чувство защищенности, которое позволяет планировать свое будущее и будущее своих детей на родной земле", — сказал президент.
Гаглоев отметил, что признание независимости Южной Осетии Россией вывело на качественно новый уровень российско-югоосетинские отношения и кардинальным образом расширило возможности для работы во внешнеполитической сфере. "Принятое Россией решение и становление союзнических межгосударственных отношений, ориентированных на углубление интеграции между нашими странами, сняло все препятствия в вопросах налаживания сотрудничества по всем ключевым сферам. Сегодня у России и Южной Осетии очень тесные связи не только в политической плоскости, но и по линии культуры, науки и образования и других", — подчеркнул он.
По его словам, подписанный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Южной Осетией создал рамочную основу для развития договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. "Сегодня успешно реализуется государственная инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию республики и многочисленные совместные проекты", — сказал Гаглоев.
Руководители России не раз заявляли, что признание независимости республики отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Южную Осетию также признают Никарагуа
, Венесуэла
, Науру
и Сирия
.
Пятнадцать лет безопасности: Россия – надежный гарант мира для Южной Осетии