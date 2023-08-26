США провоцируют соревнование в Европе по вооружению Киева, заявил Сийярто
Сийярто: США спровоцировали Европу на соревнование по поставкам оружия Киеву
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
БУДАПЕШТ, 26 авг - РИА Новости. США спровоцировали Европу на соревнование "кто больше отправит оружия Украине", хотя изначально было понятно, что Европа сможет выйти из него только с потерями, заявил на конференции Tranzit министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Когда американцы начали провоцировать нас на соревнование под названием "Кто больше окажет военной помощи Украине?", Европа была неспособна отвергнуть эту провокацию. Мы ввязались в соревнование, где можем лишь понести потери, вопрос лишь, сколько. И вопрос не в том, будут потери большие или маленькие, а в том, огромные или очень огромные", - сказал Сийярто, выступая на конференции Tranzit, которую транслировал телеканал М1.
По его словам, со стороны Европы было неразумно участвовать в "соревновании", поскольку США является мировым лидером по производству оружия, а конфликт разворачивается на территории Европы, поэтому в случае возможной эскалации страдать будут европейцы, а не американцы.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.