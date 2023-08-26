https://ria.ru/20230826/oruzhie-1892396547.html

США провоцируют соревнование в Европе по вооружению Киева, заявил Сийярто

США провоцируют соревнование в Европе по вооружению Киева, заявил Сийярто - РИА Новости, 26.08.2023

США провоцируют соревнование в Европе по вооружению Киева, заявил Сийярто

США спровоцировали Европу на соревнование "кто больше отправит оружия Украине", хотя изначально было понятно, что Европа сможет выйти из него только с потерями, РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T14:44

2023-08-26T14:44

2023-08-26T14:44

россия

европа

украина

петер сийярто

сергей лавров

дмитрий песков

нато

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БУДАПЕШТ, 26 авг - РИА Новости. США спровоцировали Европу на соревнование "кто больше отправит оружия Украине", хотя изначально было понятно, что Европа сможет выйти из него только с потерями, заявил на конференции Tranzit министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Когда американцы начали провоцировать нас на соревнование под названием "Кто больше окажет военной помощи Украине?", Европа была неспособна отвергнуть эту провокацию. Мы ввязались в соревнование, где можем лишь понести потери, вопрос лишь, сколько. И вопрос не в том, будут потери большие или маленькие, а в том, огромные или очень огромные", - сказал Сийярто, выступая на конференции Tranzit, которую транслировал телеканал М1. По его словам, со стороны Европы было неразумно участвовать в "соревновании", поскольку США является мировым лидером по производству оружия, а конфликт разворачивается на территории Европы, поэтому в случае возможной эскалации страдать будут европейцы, а не американцы. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230826/ukraina-1892390914.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, европа, украина, петер сийярто, сергей лавров, дмитрий песков, нато