Рейтинг@Mail.ru
США провоцируют соревнование в Европе по вооружению Киева, заявил Сийярто - РИА Новости, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/oruzhie-1892396547.html
США провоцируют соревнование в Европе по вооружению Киева, заявил Сийярто
США провоцируют соревнование в Европе по вооружению Киева, заявил Сийярто - РИА Новости, 26.08.2023
США провоцируют соревнование в Европе по вооружению Киева, заявил Сийярто
США спровоцировали Европу на соревнование "кто больше отправит оружия Украине", хотя изначально было понятно, что Европа сможет выйти из него только с потерями, РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T14:44
2023-08-26T14:44
россия
европа
украина
петер сийярто
сергей лавров
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_96723985cbb280fadae87ebe9eb28ac8.jpg
БУДАПЕШТ, 26 авг - РИА Новости. США спровоцировали Европу на соревнование "кто больше отправит оружия Украине", хотя изначально было понятно, что Европа сможет выйти из него только с потерями, заявил на конференции Tranzit министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Когда американцы начали провоцировать нас на соревнование под названием "Кто больше окажет военной помощи Украине?", Европа была неспособна отвергнуть эту провокацию. Мы ввязались в соревнование, где можем лишь понести потери, вопрос лишь, сколько. И вопрос не в том, будут потери большие или маленькие, а в том, огромные или очень огромные", - сказал Сийярто, выступая на конференции Tranzit, которую транслировал телеканал М1. По его словам, со стороны Европы было неразумно участвовать в "соревновании", поскольку США является мировым лидером по производству оружия, а конфликт разворачивается на территории Европы, поэтому в случае возможной эскалации страдать будут европейцы, а не американцы. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230826/ukraina-1892390914.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_42c213e2ec3a8bc884823c746fe7566d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, украина, петер сийярто, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Россия, Европа, Украина, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
США провоцируют соревнование в Европе по вооружению Киева, заявил Сийярто

Сийярто: США спровоцировали Европу на соревнование по поставкам оружия Киеву

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 26 авг - РИА Новости. США спровоцировали Европу на соревнование "кто больше отправит оружия Украине", хотя изначально было понятно, что Европа сможет выйти из него только с потерями, заявил на конференции Tranzit министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Когда американцы начали провоцировать нас на соревнование под названием "Кто больше окажет военной помощи Украине?", Европа была неспособна отвергнуть эту провокацию. Мы ввязались в соревнование, где можем лишь понести потери, вопрос лишь, сколько. И вопрос не в том, будут потери большие или маленькие, а в том, огромные или очень огромные", - сказал Сийярто, выступая на конференции Tranzit, которую транслировал телеканал М1.
По его словам, со стороны Европы было неразумно участвовать в "соревновании", поскольку США является мировым лидером по производству оружия, а конфликт разворачивается на территории Европы, поэтому в случае возможной эскалации страдать будут европейцы, а не американцы.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
МИД Венгрии: ЕС оказался неспособен приблизить мир на Украине
14:09
 
РоссияЕвропаУкраинаПетер СийяртоСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала