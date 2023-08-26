https://ria.ru/20230826/obvinenie-1892334526.html

Экс-генпрокурор Украины обвинил Байдена в коррупции

Экс-генпрокурор Украины обвинил Байдена в коррупции - РИА Новости, 26.08.2023

Экс-генпрокурор Украины обвинил Байдена в коррупции

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в интервью телеканалу Fox News, отрывок которого был опубликован в пятницу, обвинил президента США Джо Байдена... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T00:06

2023-08-26T00:06

2023-08-26T00:09

в мире

сша

украина

джо байден

виктор шокин

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ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в интервью телеканалу Fox News, отрывок которого был опубликован в пятницу, обвинил президента США Джо Байдена в причастности к коррупции, заявив, что лишился своего поста, поскольку его увольнение было "оплачено" и произошло под давлением Вашингтона. "Я не хочу иметь дела с недоказанными фактами, но мое личное твердое убеждение состоит в том, что да, это было именно так. Их подкупили", — сказал Шокин.Экс-генпрокурор Украины выступил с утверждением, что действующий президент США "отдал 1 миллиард долларов в обмен на его увольнение". "Разве это само по себе не является случаем коррупции?" — задался вопросом Шокин. Бывший генпрокурор Украины является центральной фигурой в диспутах о предполагаемом использовании Байденом на посту вице-президента США политического влияния в интересах бизнеса своего сына Хантера Байдена. В 2016 году Шокина отправили в отставку — как полагают некоторые, это произошло после сильного давления со стороны Джо Байдена. Байден в те годы занимал пост вице-президента США и курировал украинское направление в администрации Барака Обамы. Он неоднократно заявлял, что не имеет ничего общего с бизнес-операциями своего сына, расследованием которых сейчас занимается контролируемая республиканской оппозицией палата представителей.

https://ria.ru/20230820/bayden-1890648489.html

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в мире, сша, украина, джо байден, виктор шокин