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Экс-генпрокурор Украины обвинил Байдена в коррупции - РИА Новости, 26.08.2023
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00:06 26.08.2023 (обновлено: 00:09 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/obvinenie-1892334526.html
Экс-генпрокурор Украины обвинил Байдена в коррупции
Экс-генпрокурор Украины обвинил Байдена в коррупции - РИА Новости, 26.08.2023
Экс-генпрокурор Украины обвинил Байдена в коррупции
Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в интервью телеканалу Fox News, отрывок которого был опубликован в пятницу, обвинил президента США Джо Байдена... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T00:06
2023-08-26T00:09
в мире
сша
украина
джо байден
виктор шокин
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ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в интервью телеканалу Fox News, отрывок которого был опубликован в пятницу, обвинил президента США Джо Байдена в причастности к коррупции, заявив, что лишился своего поста, поскольку его увольнение было "оплачено" и произошло под давлением Вашингтона. &quot;Я не хочу иметь дела с недоказанными фактами, но мое личное твердое убеждение состоит в том, что да, это было именно так. Их подкупили&quot;, — сказал Шокин.Экс-генпрокурор Украины выступил с утверждением, что действующий президент США "отдал 1 миллиард долларов в обмен на его увольнение". "Разве это само по себе не является случаем коррупции?" — задался вопросом Шокин. Бывший генпрокурор Украины является центральной фигурой в диспутах о предполагаемом использовании Байденом на посту вице-президента США политического влияния в интересах бизнеса своего сына Хантера Байдена. В 2016 году Шокина отправили в отставку — как полагают некоторые, это произошло после сильного давления со стороны Джо Байдена. Байден в те годы занимал пост вице-президента США и курировал украинское направление в администрации Барака Обамы. Он неоднократно заявлял, что не имеет ничего общего с бизнес-операциями своего сына, расследованием которых сейчас занимается контролируемая республиканской оппозицией палата представителей.
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в мире, сша, украина, джо байден, виктор шокин
В мире, США, Украина, Джо Байден, Виктор Шокин
Экс-генпрокурор Украины обвинил Байдена в коррупции

Экс-генпрокурор Украины обвинил Байдена в коррупции и отстранении с должности

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкЭкс-генпрокурор Украины Виктор Шокин
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в интервью телеканалу Fox News, отрывок которого был опубликован в пятницу, обвинил президента США Джо Байдена в причастности к коррупции, заявив, что лишился своего поста, поскольку его увольнение было "оплачено" и произошло под давлением Вашингтона.
«

"Я не хочу иметь дела с недоказанными фактами, но мое личное твердое убеждение состоит в том, что да, это было именно так. Их подкупили", — сказал Шокин.

Экс-генпрокурор Украины выступил с утверждением, что действующий президент США "отдал 1 миллиард долларов в обмен на его увольнение". "Разве это само по себе не является случаем коррупции?" — задался вопросом Шокин.
Бывший генпрокурор Украины является центральной фигурой в диспутах о предполагаемом использовании Байденом на посту вице-президента США политического влияния в интересах бизнеса своего сына Хантера Байдена. В 2016 году Шокина отправили в отставку — как полагают некоторые, это произошло после сильного давления со стороны Джо Байдена.
Байден в те годы занимал пост вице-президента США и курировал украинское направление в администрации Барака Обамы. Он неоднократно заявлял, что не имеет ничего общего с бизнес-операциями своего сына, расследованием которых сейчас занимается контролируемая республиканской оппозицией палата представителей.
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