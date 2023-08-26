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Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.08.2023
Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 63 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 233 боеприпаса, сообщило в своем телеграм-канале... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T01:02
2023-08-26T01:02
2023-08-26T01:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 63 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 233 боеприпаса, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 233 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Владимировка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 93 обстрела.
https://ria.ru/20230825/trevoga-1892332545.html
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР