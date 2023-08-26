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При обстреле ВСУ пострадало электроснабжение села в Брянской области - РИА Новости, 26.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 26.08.2023 (обновлено: 19:57 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/obstrel-1892438031.html
При обстреле ВСУ пострадало электроснабжение села в Брянской области
При обстреле ВСУ пострадало электроснабжение села в Брянской области - РИА Новости, 26.08.2023
При обстреле ВСУ пострадало электроснабжение села в Брянской области
Украинские войска обстреляли село Кирилловка, частично нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T19:31
2023-08-26T19:57
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
климовский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 26 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Кирилловка, частично нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. "Пострадавших нет. &lt;....&gt; Повреждены четыре жилых домовладения", - написал он.Губернатор добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.
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климовский район
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происшествия, жкх, климовский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Климовский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ пострадало электроснабжение села в Брянской области

Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Кирилловка в Брянской области

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Марина Лысцева
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РЯЗАНЬ, 26 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Кирилловка, частично нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Пострадавших нет. <....> Повреждены четыре жилых домовладения", - написал он.
Губернатор добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖКХКлимовский районБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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