https://ria.ru/20230826/obstrel-1892438031.html

При обстреле ВСУ пострадало электроснабжение села в Брянской области

При обстреле ВСУ пострадало электроснабжение села в Брянской области - РИА Новости, 26.08.2023

При обстреле ВСУ пострадало электроснабжение села в Брянской области

Украинские войска обстреляли село Кирилловка, частично нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T19:31

2023-08-26T19:31

2023-08-26T19:57

специальная военная операция на украине

происшествия

жкх

климовский район

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 26 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Кирилловка, частично нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. "Пострадавших нет. <....> Повреждены четыре жилых домовладения", - написал он.Губернатор добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html

климовский район

брянская область

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происшествия, жкх, климовский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины