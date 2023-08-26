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При обстреле Донецка пострадали две женщины - РИА Новости, 26.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 26.08.2023 (обновлено: 18:59 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/obstrel-1892425296.html
При обстреле Донецка пострадали две женщины
При обстреле Донецка пострадали две женщины - РИА Новости, 26.08.2023
При обстреле Донецка пострадали две женщины
Две мирные жительницы пострадали при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T17:36
2023-08-26T18:59
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района по ул. Спартака ранены женщины 1930 и 1970 годов рождения", — написал он.Ранее в субботу представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 16:35 мск выпустили три кассетных боеприпаса калибра 155 миллиметров по этому району Донецка. Кроме того, обстрелу подверглись Петровский и Кировский районы. Город находится под ударами армии противника с раннего утра.Как сообщал корреспондент РИА Новости, накануне причиной гибели жительницы Донецка в Петровском районе стал кассетный боеприпас, выпущенный украинскими военными. Удар пришелся по остановке общественного транспорта на улице Углегорской, где находилась женщина.
https://ria.ru/20230826/spetsoperatsiya-1892344586.html
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донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка пострадали две женщины

Две женщины пострадали при обстреле ВСУ Донецка

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПожарная машина на месте обстрела в Куйбышевском районе Донецка
Пожарная машина на месте обстрела в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Пожарная машина на месте обстрела в Куйбышевском районе Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела Куйбышевского района по ул. Спартака ранены женщины 1930 и 1970 годов рождения", — написал он.
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Вчера, 05:33
Ранее в субботу представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 16:35 мск выпустили три кассетных боеприпаса калибра 155 миллиметров по этому району Донецка. Кроме того, обстрелу подверглись Петровский и Кировский районы. Город находится под ударами армии противника с раннего утра.

Киевский режим получил кассетные бомбы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве эти боеприпасы выбрасывают снаряды меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся бомбы становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

Как сообщал корреспондент РИА Новости, накануне причиной гибели жительницы Донецка в Петровском районе стал кассетный боеприпас, выпущенный украинскими военными. Удар пришелся по остановке общественного транспорта на улице Углегорской, где находилась женщина.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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