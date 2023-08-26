https://ria.ru/20230826/obstrel-1892425296.html

При обстреле Донецка пострадали две женщины

При обстреле Донецка пострадали две женщины - РИА Новости, 26.08.2023

При обстреле Донецка пострадали две женщины

Две мирные жительницы пострадали при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T17:36

2023-08-26T17:36

2023-08-26T18:59

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района по ул. Спартака ранены женщины 1930 и 1970 годов рождения", — написал он.Ранее в субботу представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 16:35 мск выпустили три кассетных боеприпаса калибра 155 миллиметров по этому району Донецка. Кроме того, обстрелу подверглись Петровский и Кировский районы. Город находится под ударами армии противника с раннего утра.Как сообщал корреспондент РИА Новости, накануне причиной гибели жительницы Донецка в Петровском районе стал кассетный боеприпас, выпущенный украинскими военными. Удар пришелся по остановке общественного транспорта на улице Углегорской, где находилась женщина.

https://ria.ru/20230826/spetsoperatsiya-1892344586.html

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

донецк

куйбышевский район

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донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия