При обстреле Донецка пострадали две женщины
Две женщины пострадали при обстреле ВСУ Донецка
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПожарная машина на месте обстрела в Куйбышевском районе Донецка
Пожарная машина на месте обстрела в Куйбышевском районе Донецка
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела Куйбышевского района по ул. Спартака ранены женщины 1930 и 1970 годов рождения", — написал он.
Ранее в субботу представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 16:35 мск выпустили три кассетных боеприпаса калибра 155 миллиметров по этому району Донецка. Кроме того, обстрелу подверглись Петровский и Кировский районы. Город находится под ударами армии противника с раннего утра.
Киевский режим получил кассетные бомбы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве эти боеприпасы выбрасывают снаряды меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся бомбы становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, накануне причиной гибели жительницы Донецка в Петровском районе стал кассетный боеприпас, выпущенный украинскими военными. Удар пришелся по остановке общественного транспорта на улице Углегорской, где находилась женщина.