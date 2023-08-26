https://ria.ru/20230826/obstrel-1892424370.html
Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР
Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР - РИА Новости, 26.08.2023
Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР
Украинские войска снова обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив 23 снаряда калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T17:31
2023-08-26T17:31
2023-08-26T17:31
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
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сцкк
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив 23 снаряда калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.40 (совпадает с мск. - ред.) - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров...16.45 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...16.45 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 16.45 по Макеевке (Червоногвардейский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.50 по Донецку (Петровский и Кировский районы) - четыре снаряда калибром 155 миллиметров и в 16.55 по тем же районам Донецка было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
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происшествия, донецк, макеевка, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Ясиноватский район, Макеевку и Донецк