https://ria.ru/20230826/obstrel-1892424370.html

Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР

Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР - РИА Новости, 26.08.2023

Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР

Украинские войска снова обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив 23 снаряда калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T17:31

2023-08-26T17:31

2023-08-26T17:31

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

украина

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg

ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив 23 снаряда калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.40 (совпадает с мск. - ред.) - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров...16.45 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...16.45 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 16.45 по Макеевке (Червоногвардейский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.50 по Донецку (Петровский и Кировский районы) - четыре снаряда калибром 155 миллиметров и в 16.55 по тем же районам Донецка было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

донецк

макеевка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецк, макеевка, украина, сцкк