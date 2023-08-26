https://ria.ru/20230826/obstrel-1892421000.html
Украинские войска выпустили 20 натовских снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 20 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 26.08.2023
Украинские войска выпустили 20 натовских снарядов по ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив 20 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T17:03
2023-08-26T17:03
2023-08-26T17:03
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив 20 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров...16.15 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров...16:25 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в️ 16.25 по Макеевке (Червоногвардейский район) было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.30 по Донецку (Петровский и Кировский районы) - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, и в 16.35 по Ясиноватскому району - пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
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донецк, макеевка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска выпустили 20 натовских снарядов по ДНР
ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку, Ясиноватскому району и Макеевке