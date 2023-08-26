https://ria.ru/20230826/obstrel-1892421000.html

Украинские войска выпустили 20 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили 20 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 26.08.2023

Украинские войска выпустили 20 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив 20 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T17:03

2023-08-26T17:03

2023-08-26T17:03

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив 20 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров...16.15 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров...16:25 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в️ 16.25 по Макеевке (Червоногвардейский район) было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.30 по Донецку (Петровский и Кировский районы) - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, и в 16.35 по Ясиноватскому району - пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия