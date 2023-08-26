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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 26.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:01 26.08.2023 (обновлено: 13:19 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/obstrel-1892382760.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 26.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска в 12.55 (совпадает с мск) выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T13:01
2023-08-26T13:19
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска в 12.55 (совпадает с мск) выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.55 - населенный пункт Семёновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 06.30 обстреляли Куйбышевский район Донецка десятью ракетами из РСЗО.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку

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Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска в 12.55 (совпадает с мск) выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.55 - населенный пункт Семёновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 06.30 обстреляли Куйбышевский район Донецка десятью ракетами из РСЗО.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районСЦККПроисшествия
 
 
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