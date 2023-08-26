https://ria.ru/20230826/obstrel-1892382760.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 26.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска в 12.55 (совпадает с мск) выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T13:01
2023-08-26T13:01
2023-08-26T13:19
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884931147_0:432:2871:2047_1920x0_80_0_0_162b95ff4be23b495f2b93394549598e.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска в 12.55 (совпадает с мск) выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.55 - населенный пункт Семёновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 06.30 обстреляли Куйбышевский район Донецка десятью ракетами из РСЗО.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884931147_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_107fe38a2d5f8199acd33c55bf0656f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку