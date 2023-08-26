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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 26.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами

Украинские войска в 12.55 (совпадает с мск) выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T13:01

2023-08-26T13:01

2023-08-26T13:19

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска в 12.55 (совпадает с мск) выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.55 - населенный пункт Семёновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 06.30 обстреляли Куйбышевский район Донецка десятью ракетами из РСЗО.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, происшествия