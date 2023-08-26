Украинские войска выпустили 46 снарядов по ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 46 снарядов по Донецку и Горловке
Последствия обстрела. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять часов выпустили 40 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и 6 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06:55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 08:05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 08:25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 09:15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 09:15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 09:15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 10:00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 10:40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 11:20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 11:40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 12:05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 12:15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 12:25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
В представительстве добавили, что украинские войска в период с 10.15 по 10.20 выпустили 6 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке.
Кроме того, по данным представительства, украинские войска выпустили 5 снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району и 2 кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке.