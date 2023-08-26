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Украинские войска выпустили 46 снарядов по ДНР - РИА Новости, 26.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/obstrel-1892380101.html
Украинские войска выпустили 46 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 46 снарядов по ДНР - РИА Новости, 26.08.2023
Украинские войска выпустили 46 снарядов по ДНР
Украинские войска за пять часов выпустили 40 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и 6 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщило в... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T12:42
2023-08-26T12:42
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
куйбышевский район
петровский район
происшествия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять часов выпустили 40 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и 6 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06:55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 08:05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 08:25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 09:15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 09:15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 09:15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 10:00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 10:40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 11:20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 11:40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 12:05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 12:15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 12:25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. В представительстве добавили, что украинские войска в период с 10.15 по 10.20 выпустили 6 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке. Кроме того, по данным представительства, украинские войска выпустили 5 снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району и 2 кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке.
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донецк, сцкк, куйбышевский район, петровский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Куйбышевский район, Петровский район, Происшествия
Украинские войска выпустили 46 снарядов по ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 46 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять часов выпустили 40 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и 6 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06:55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 08:05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 08:25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 09:15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 09:15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 09:15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 10:00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 10:40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 11:20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 11:40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 12:05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 12:15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 12:25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
В представительстве добавили, что украинские войска в период с 10.15 по 10.20 выпустили 6 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке.
Кроме того, по данным представительства, украинские войска выпустили 5 снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району и 2 кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦКККуйбышевский районПетровский районПроисшествия
 
 
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