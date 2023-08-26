https://ria.ru/20230826/obstrel-1892380101.html

Украинские войска выпустили 46 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили 46 снарядов по ДНР - РИА Новости, 26.08.2023

Украинские войска выпустили 46 снарядов по ДНР

Украинские войска за пять часов выпустили 40 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и 6 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщило в... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T12:42

2023-08-26T12:42

2023-08-26T12:42

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

куйбышевский район

петровский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887335889_0:29:3067:1754_1920x0_80_0_0_6125b69c6c740eb7a4b0a8ec63e57ad0.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять часов выпустили 40 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и 6 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06:55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 08:05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 08:25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 09:15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 09:15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 09:15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 10:00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 10:40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 11:20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 11:40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 12:05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 12:15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 12:25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. В представительстве добавили, что украинские войска в период с 10.15 по 10.20 выпустили 6 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке. Кроме того, по данным представительства, украинские войска выпустили 5 снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району и 2 кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

донецк

куйбышевский район

петровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, сцкк, куйбышевский район, петровский район, происшествия