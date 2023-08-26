Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли белгородскую Новую Таволжанку из РСЗО - РИА Новости, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/obstrel-1892361993.html
ВСУ обстреляли белгородскую Новую Таволжанку из РСЗО
ВСУ обстреляли белгородскую Новую Таволжанку из РСЗО - РИА Новости, 26.08.2023
ВСУ обстреляли белгородскую Новую Таволжанку из РСЗО
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области, также по селу Новая Таволжанка были выпущены снаряды из РСЗО... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T10:42
2023-08-26T10:42
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877792374_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_58795e0d6faf47815ea7bada555fc286.jpg
БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области, также по селу Новая Таволжанка были выпущены снаряды из РСЗО неустановленного образца, предположительно, кассетного типа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе за 25 августа. Шесть приграничных муниципалитетов были обстреляны, общее количество выпущенных снарядов составило 71, в том числе 8 взрывных устройств было сброшено с беспилотников. В Грайворонском городском округе в районе села Головчино был сбит один украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 8 минометных снарядов и три снаряда РСЗО неустановленного образца предположительно кассетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел попал поселок Красное – зафиксировано 7 гранатометных выстрелов. В результате обстрела на одной из ферм погибло три единицы крупного рогатого скота. Иных последствий нет. По селу Середа выпущено 15 минометных снарядов", - написал Гладков. В Белгородском районе, по словам губернатора, под обстрел попало село Нехотеевка – зафиксировано 4 гранатометных выстрела, кроме этого, в селе Журавлевка с дрона сброшено 7 взрывных устройств. Также одно взрывное устройство квадрокоптера было сброшено на окраине села Цаповка в Борисовском районе. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 6 минометных снарядов, по окраине хутора Плотвянка – два, добавил глава области. "В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину села Вязовое - установлено три прилета. Обошлось без последствий. По селу Поповка выпущено 15 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал. Осколками повреждены кровля, окна, фасад и забор в одном частном домовладении. Также поврежден один легковой автомобиль", - отметил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877792374_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_49e5434022db758a4258eac4af3a4100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
ВСУ обстреляли белгородскую Новую Таволжанку из РСЗО

Гладков: украинские войска обстреляли белгородскую Новую Таволжанку из РСЗО

© РИА Новости / Давид НарманияВоронка от обстрелов
Воронка от обстрелов - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Воронка от обстрелов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области, также по селу Новая Таволжанка были выпущены снаряды из РСЗО неустановленного образца, предположительно, кассетного типа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе за 25 августа. Шесть приграничных муниципалитетов были обстреляны, общее количество выпущенных снарядов составило 71, в том числе 8 взрывных устройств было сброшено с беспилотников. В Грайворонском городском округе в районе села Головчино был сбит один украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет.
Жилой дом, разрушенный в результате атаки ДРГ, в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Цена победы: богатые в России тоже должны заплатить
25 июля, 08:00
«
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 8 минометных снарядов и три снаряда РСЗО неустановленного образца предположительно кассетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел попал поселок Красное – зафиксировано 7 гранатометных выстрелов. В результате обстрела на одной из ферм погибло три единицы крупного рогатого скота. Иных последствий нет. По селу Середа выпущено 15 минометных снарядов", - написал Гладков.
В Белгородском районе, по словам губернатора, под обстрел попало село Нехотеевка – зафиксировано 4 гранатометных выстрела, кроме этого, в селе Журавлевка с дрона сброшено 7 взрывных устройств. Также одно взрывное устройство квадрокоптера было сброшено на окраине села Цаповка в Борисовском районе. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 6 минометных снарядов, по окраине хутора Плотвянка – два, добавил глава области.
«
"В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину села Вязовое - установлено три прилета. Обошлось без последствий. По селу Поповка выпущено 15 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал. Осколками повреждены кровля, окна, фасад и забор в одном частном домовладении. Также поврежден один легковой автомобиль", - отметил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
Последствия обстрела Шебекино
Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины
2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала