https://ria.ru/20230826/obstrel-1892361993.html

ВСУ обстреляли белгородскую Новую Таволжанку из РСЗО

ВСУ обстреляли белгородскую Новую Таволжанку из РСЗО - РИА Новости, 26.08.2023

ВСУ обстреляли белгородскую Новую Таволжанку из РСЗО

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области, также по селу Новая Таволжанка были выпущены снаряды из РСЗО... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T10:42

2023-08-26T10:42

2023-08-26T10:42

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области, также по селу Новая Таволжанка были выпущены снаряды из РСЗО неустановленного образца, предположительно, кассетного типа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе за 25 августа. Шесть приграничных муниципалитетов были обстреляны, общее количество выпущенных снарядов составило 71, в том числе 8 взрывных устройств было сброшено с беспилотников. В Грайворонском городском округе в районе села Головчино был сбит один украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 8 минометных снарядов и три снаряда РСЗО неустановленного образца предположительно кассетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел попал поселок Красное – зафиксировано 7 гранатометных выстрелов. В результате обстрела на одной из ферм погибло три единицы крупного рогатого скота. Иных последствий нет. По селу Середа выпущено 15 минометных снарядов", - написал Гладков. В Белгородском районе, по словам губернатора, под обстрел попало село Нехотеевка – зафиксировано 4 гранатометных выстрела, кроме этого, в селе Журавлевка с дрона сброшено 7 взрывных устройств. Также одно взрывное устройство квадрокоптера было сброшено на окраине села Цаповка в Борисовском районе. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 6 минометных снарядов, по окраине хутора Плотвянка – два, добавил глава области. "В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину села Вязовое - установлено три прилета. Обошлось без последствий. По селу Поповка выпущено 15 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал. Осколками повреждены кровля, окна, фасад и забор в одном частном домовладении. Также поврежден один легковой автомобиль", - отметил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район