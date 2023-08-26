Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в Финляндии Петровский до 23 августа не обращался в посольство - РИА Новости, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 26.08.2023 (обновлено: 12:11 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/obrascheniya-1892371852.html
Задержанный в Финляндии Петровский до 23 августа не обращался в посольство
Задержанный в Финляндии Петровский до 23 августа не обращался в посольство - РИА Новости, 26.08.2023
Задержанный в Финляндии Петровский до 23 августа не обращался в посольство
Личных обращений в посольство России от задержанного в Финляндии 20 июля россиянина Яна Петровского (известен также как Воислав Торден) вплоть до 23 августа не... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T11:41
2023-08-26T12:11
в мире
финляндия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b6b8b8c1058a478363ecb8f1df89f03.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 26 авг — РИА Новости. Личных обращений в посольство России от задержанного в Финляндии 20 июля россиянина Яна Петровского (известен также как Воислав Торден) вплоть до 23 августа не поступало, хотя возможность пользоваться телефоном у него была, заявили РИА Новости в российском посольстве в Хельсинки.В пятницу финские СМИ сообщили, о задержании - Яна Игоревича Петровского (Jan Igorovits Petrovsky). Как сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Финляндии, Украина обратилась с запросом об экстрадиции россиянина. Как утверждал финский телеканал MTV3, Петровский якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер". На прошедшем в пятницу заседании суда задержанный использовал имя Воислав Торден. Финские СМИ уточнили, что "Воислав" обозначает - воюющий на стороне славян."Гражданин России В.И.Торден был задержан финской пограничной службой в связи с подозрениями в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии 20 июля 2023 года при попытке вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа. После этого он был помещен в центр временного размещения, где находятся, в частности, лица, обратившиеся за предоставлением убежища", - рассказали в посольстве России.О другом имени задержанного не сообщалось."О том, что имеющий вид на жительство Финляндии В.И.Торден фигурирует в санкционных списках как Я.И.Петровский и может разыскиваться украинскими властями, тогда не сообщалось. Согласно разъяснениям, полученным от финских правоохранительных органов, в центре временного размещения задержанный мог свободно пользоваться телефоном и был уведомлен о праве связаться с посольством. Личных обращений в посольство, которые позволили бы оказать необходимое консульское содействие, от него, однако, не поступало. Интересы В.И.Тордена с конца июля 2023 г. представляет местный адвокат", - отметили российские дипломаты.Финские власти проинформировали дипмиссию о запросе Украины об экстрадиции. "Полиция 23 августа 2023 года информировала посольство об изменении В.И.Тордену меры пресечения с его переводом в тюрьму города Вантаа в связи с запросом украинской стороны о его задержании для дальнейшей экстрадиции по уголовному делу. Только тогда стало известно, что В.И.Торден ранее носил фамилию Петровский", - подчеркнули дипломаты.Были незамедлительно начаты переговоры по оказанию ему помощи, заявили в посольстве. "После поступления личного обращения В.И.Тордена 23 августа посольством были незамедлительно приняты меры для оказания помощи гражданину России, начаты переговоры об организации его посещения консульскими сотрудниками. Достигнута договоренность о встрече с ним в ближайшие дни", - сказали в посольстве.Суд в Финляндии 25 августа принял решение о продлении срока задержания Тордена, в настоящий момент он содержится в тюрьме города Вантаа. Вопрос о возможной экстрадиции будет рассматриваться позднее, отметили в дипмиссии.
https://ria.ru/20230816/finlyandiya-1890439838.html
https://ria.ru/20221007/finlyandiya-1822268341.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_f567248aa7614c7501765a4877a995b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
Задержанный в Финляндии Петровский до 23 августа не обращался в посольство

Задержанный в Финляндии Петровский до 23 августа не обращался в посольство РФ

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 26 авг — РИА Новости. Личных обращений в посольство России от задержанного в Финляндии 20 июля россиянина Яна Петровского (известен также как Воислав Торден) вплоть до 23 августа не поступало, хотя возможность пользоваться телефоном у него была, заявили РИА Новости в российском посольстве в Хельсинки.
В пятницу финские СМИ сообщили, о задержании - Яна Игоревича Петровского (Jan Igorovits Petrovsky). Как сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Финляндии, Украина обратилась с запросом об экстрадиции россиянина. Как утверждал финский телеканал MTV3, Петровский якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер". На прошедшем в пятницу заседании суда задержанный использовал имя Воислав Торден. Финские СМИ уточнили, что "Воислав" обозначает - воюющий на стороне славян.
Российско-финская граница - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
СМИ: забор на границе Финляндии с Россией возводят с задержкой
16 августа, 16:35
«
"Гражданин России В.И.Торден был задержан финской пограничной службой в связи с подозрениями в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии 20 июля 2023 года при попытке вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа. После этого он был помещен в центр временного размещения, где находятся, в частности, лица, обратившиеся за предоставлением убежища", - рассказали в посольстве России.
О другом имени задержанного не сообщалось.
«
"О том, что имеющий вид на жительство Финляндии В.И.Торден фигурирует в санкционных списках как Я.И.Петровский и может разыскиваться украинскими властями, тогда не сообщалось. Согласно разъяснениям, полученным от финских правоохранительных органов, в центре временного размещения задержанный мог свободно пользоваться телефоном и был уведомлен о праве связаться с посольством. Личных обращений в посольство, которые позволили бы оказать необходимое консульское содействие, от него, однако, не поступало. Интересы В.И.Тордена с конца июля 2023 г. представляет местный адвокат", - отметили российские дипломаты.
Финские власти проинформировали дипмиссию о запросе Украины об экстрадиции. "Полиция 23 августа 2023 года информировала посольство об изменении В.И.Тордену меры пресечения с его переводом в тюрьму города Вантаа в связи с запросом украинской стороны о его задержании для дальнейшей экстрадиции по уголовному делу. Только тогда стало известно, что В.И.Торден ранее носил фамилию Петровский", - подчеркнули дипломаты.
Были незамедлительно начаты переговоры по оказанию ему помощи, заявили в посольстве. "После поступления личного обращения В.И.Тордена 23 августа посольством были незамедлительно приняты меры для оказания помощи гражданину России, начаты переговоры об организации его посещения консульскими сотрудниками. Достигнута договоренность о встрече с ним в ближайшие дни", - сказали в посольстве.
Суд в Финляндии 25 августа принял решение о продлении срока задержания Тордена, в настоящий момент он содержится в тюрьме города Вантаа. Вопрос о возможной экстрадиции будет рассматриваться позднее, отметили в дипмиссии.
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Финляндия отказала во въезде россиянину, ехавшему к невесте, сообщили СМИ
7 октября 2022, 15:59
 
В миреФинляндияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала