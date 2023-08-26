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Задержанный в Финляндии Петровский до 23 августа не обращался в посольство

Задержанный в Финляндии Петровский до 23 августа не обращался в посольство - РИА Новости, 26.08.2023

Задержанный в Финляндии Петровский до 23 августа не обращался в посольство

Личных обращений в посольство России от задержанного в Финляндии 20 июля россиянина Яна Петровского (известен также как Воислав Торден) вплоть до 23 августа не... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T11:41

2023-08-26T11:41

2023-08-26T12:11

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 авг — РИА Новости. Личных обращений в посольство России от задержанного в Финляндии 20 июля россиянина Яна Петровского (известен также как Воислав Торден) вплоть до 23 августа не поступало, хотя возможность пользоваться телефоном у него была, заявили РИА Новости в российском посольстве в Хельсинки.В пятницу финские СМИ сообщили, о задержании - Яна Игоревича Петровского (Jan Igorovits Petrovsky). Как сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Финляндии, Украина обратилась с запросом об экстрадиции россиянина. Как утверждал финский телеканал MTV3, Петровский якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер". На прошедшем в пятницу заседании суда задержанный использовал имя Воислав Торден. Финские СМИ уточнили, что "Воислав" обозначает - воюющий на стороне славян."Гражданин России В.И.Торден был задержан финской пограничной службой в связи с подозрениями в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии 20 июля 2023 года при попытке вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа. После этого он был помещен в центр временного размещения, где находятся, в частности, лица, обратившиеся за предоставлением убежища", - рассказали в посольстве России.О другом имени задержанного не сообщалось."О том, что имеющий вид на жительство Финляндии В.И.Торден фигурирует в санкционных списках как Я.И.Петровский и может разыскиваться украинскими властями, тогда не сообщалось. Согласно разъяснениям, полученным от финских правоохранительных органов, в центре временного размещения задержанный мог свободно пользоваться телефоном и был уведомлен о праве связаться с посольством. Личных обращений в посольство, которые позволили бы оказать необходимое консульское содействие, от него, однако, не поступало. Интересы В.И.Тордена с конца июля 2023 г. представляет местный адвокат", - отметили российские дипломаты.Финские власти проинформировали дипмиссию о запросе Украины об экстрадиции. "Полиция 23 августа 2023 года информировала посольство об изменении В.И.Тордену меры пресечения с его переводом в тюрьму города Вантаа в связи с запросом украинской стороны о его задержании для дальнейшей экстрадиции по уголовному делу. Только тогда стало известно, что В.И.Торден ранее носил фамилию Петровский", - подчеркнули дипломаты.Были незамедлительно начаты переговоры по оказанию ему помощи, заявили в посольстве. "После поступления личного обращения В.И.Тордена 23 августа посольством были незамедлительно приняты меры для оказания помощи гражданину России, начаты переговоры об организации его посещения консульскими сотрудниками. Достигнута договоренность о встрече с ним в ближайшие дни", - сказали в посольстве.Суд в Финляндии 25 августа принял решение о продлении срока задержания Тордена, в настоящий момент он содержится в тюрьме города Вантаа. Вопрос о возможной экстрадиции будет рассматриваться позднее, отметили в дипмиссии.

https://ria.ru/20230816/finlyandiya-1890439838.html

https://ria.ru/20221007/finlyandiya-1822268341.html

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