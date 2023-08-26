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Украинский пленный рассказал, как наемников готовили к контрнаступлению - РИА Новости, 26.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/naemniki-1892377108.html
Украинский пленный рассказал, как наемников готовили к контрнаступлению
Украинский пленный рассказал, как наемников готовили к контрнаступлению - РИА Новости, 26.08.2023
Украинский пленный рассказал, как наемников готовили к контрнаступлению
Среди иностранных наемников, воюющих за Киев, много грузин и белорусов, а их подготовка в среднем выше, чем у украинских мобилизованных, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T12:21
2023-08-26T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
житомирская область
нато
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Среди иностранных наемников, воюющих за Киев, много грузин и белорусов, а их подготовка в среднем выше, чем у украинских мобилизованных, рассказал РИА Новости пленный украинский капитан Евгений Низовцев. Капитан Евгений Низовцев воевал на Донбассе с 2014 по 2017 годы. Затем по состоянию здоровья был комиссован. Однако в феврале 2022 года его вновь мобилизовали. Весь 2022 год военная часть Низовцева стояла на блокпостах в Житомирской области. В декабре 2022 года его перебросили на полигон в Старичи Львовской области, где готовились силы для так называемого украинского контрнаступления и формировалась 116 механизированная бригада. Старичи известны также тем, что там находится командный пункт Яворовского полигона, работающего по стандартам НАТО. Рядом с подразделением Низовцева тренировалось подразделение "Иностранного легиона", состоящего из граждан других государств. Белорусов можно было легко узнать по бело-красно-белым шевронам белорусских националистов. "Мы видели порядка роты (иностранцев), иногда - до взвода, в зависимости, чем они занимались. Звучала английская речь, звучала белорусская речь. Судя по шевронам, по флажкам - были белорусы, американцы, грузины. Были флаги Норвегии. Где-то попадались флаги Канады", - свидетельствует Низовцев. По его словам, белорусы, грузины и англоязычные наемники были представлены примерно в равных пропорциях. Бросалась в глаза хорошая физическая подготовка наемников, а также мотивация. Возраст - 35-45 лет. "Они все спортивно подтянутые. И возрастная группа такая - более подходящая для того, чтобы выполнять какие-то задачи. Физически хорошо подготовленные люди. Судя по некоторым - да, у них есть боевой опыт. Это видно по движениям. Как он двигается, как он принимает стойку. Качество подготовки у них было на порядок выше, чем у наших военнослужащих… Их готовили к той же тактической подготовке, но больше (отличало) их отношение, желание обучаться. Большая отдача к тому, чему их учили", - сказал украинский капитан. Наемников учили стрелять как из советского автомата АК-47, так и из американского М4. Тренировали их также иностранные инструктора. "Инструктора довольно-таки опытные, но они (инструктора) больше походили не на кадровых военных, а больше были похожи на наемников", - отметил Низовцев.
https://ria.ru/20230812/vsu-1889744716.html
https://ria.ru/20230823/yazyk-1891643447.html
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в мире, житомирская область, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомирская область, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, как наемников готовили к контрнаступлению

Пленный капитан ВСУ: мотивация и уровень подготовки у иностранных наемников выше

© Фото : Sgt. Anthony JonesПольский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области
Польский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Фото : Sgt. Anthony Jones
Польский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Среди иностранных наемников, воюющих за Киев, много грузин и белорусов, а их подготовка в среднем выше, чем у украинских мобилизованных, рассказал РИА Новости пленный украинский капитан Евгений Низовцев.
Капитан Евгений Низовцев воевал на Донбассе с 2014 по 2017 годы. Затем по состоянию здоровья был комиссован. Однако в феврале 2022 года его вновь мобилизовали. Весь 2022 год военная часть Низовцева стояла на блокпостах в Житомирской области. В декабре 2022 года его перебросили на полигон в Старичи Львовской области, где готовились силы для так называемого украинского контрнаступления и формировалась 116 механизированная бригада. Старичи известны также тем, что там находится командный пункт Яворовского полигона, работающего по стандартам НАТО. Рядом с подразделением Низовцева тренировалось подразделение "Иностранного легиона", состоящего из граждан других государств. Белорусов можно было легко узнать по бело-красно-белым шевронам белорусских националистов.
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«
"Мы видели порядка роты (иностранцев), иногда - до взвода, в зависимости, чем они занимались. Звучала английская речь, звучала белорусская речь. Судя по шевронам, по флажкам - были белорусы, американцы, грузины. Были флаги Норвегии. Где-то попадались флаги Канады", - свидетельствует Низовцев.
По его словам, белорусы, грузины и англоязычные наемники были представлены примерно в равных пропорциях. Бросалась в глаза хорошая физическая подготовка наемников, а также мотивация. Возраст - 35-45 лет.
«
"Они все спортивно подтянутые. И возрастная группа такая - более подходящая для того, чтобы выполнять какие-то задачи. Физически хорошо подготовленные люди. Судя по некоторым - да, у них есть боевой опыт. Это видно по движениям. Как он двигается, как он принимает стойку. Качество подготовки у них было на порядок выше, чем у наших военнослужащих… Их готовили к той же тактической подготовке, но больше (отличало) их отношение, желание обучаться. Большая отдача к тому, чему их учили", - сказал украинский капитан.
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Наемников учили стрелять как из советского автомата АК-47, так и из американского М4. Тренировали их также иностранные инструктора.
"Инструктора довольно-таки опытные, но они (инструктора) больше походили не на кадровых военных, а больше были похожи на наемников", - отметил Низовцев.
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