https://ria.ru/20230826/moskva-1892909899.html

Специалисты Москвы промыли дороги и тротуары города с шампунем

Специалисты Москвы промыли дороги и тротуары города с шампунем - РИА Новости, 29.08.2023

Специалисты Москвы промыли дороги и тротуары города с шампунем

Специалисты промыли дороги и тротуары Москвы с шампунем, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-26T13:51

2023-08-26T13:51

2023-08-29T14:54

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты промыли дороги и тротуары Москвы с шампунем, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промыли дороги и тротуары с шампунем. Сегодня провели промывку со специальным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Работы провели в два этапа: сначала промывка с моющим средством, затем - обильная мойка водой", - говорится в сообщении. Отмечается, что концентрированный шампунь помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смыть обычной водой. Средство совершенно безопасно для людей и окружающей среды.

https://realty.ria.ru/20230825/los-1891704337.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы