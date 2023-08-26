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Специалисты Москвы промыли дороги и тротуары города с шампунем - РИА Новости, 29.08.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:51 26.08.2023 (обновлено: 14:54 29.08.2023)
https://ria.ru/20230826/moskva-1892909899.html
Специалисты Москвы промыли дороги и тротуары города с шампунем
Специалисты Москвы промыли дороги и тротуары города с шампунем - РИА Новости, 29.08.2023
Специалисты Москвы промыли дороги и тротуары города с шампунем
Специалисты промыли дороги и тротуары Москвы с шампунем, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-26T13:51
2023-08-29T14:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты промыли дороги и тротуары Москвы с шампунем, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промыли дороги и тротуары с шампунем. Сегодня провели промывку со специальным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Работы провели в два этапа: сначала промывка с моющим средством, затем - обильная мойка водой", - говорится в сообщении. Отмечается, что концентрированный шампунь помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смыть обычной водой. Средство совершенно безопасно для людей и окружающей среды.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Специалисты Москвы промыли дороги и тротуары города с шампунем

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобили коммунальной службы в Москве
Автомобили коммунальной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобили коммунальной службы в Москве
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты промыли дороги и тротуары Москвы с шампунем, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Промыли дороги и тротуары с шампунем. Сегодня провели промывку со специальным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Работы провели в два этапа: сначала промывка с моющим средством, затем - обильная мойка водой", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что концентрированный шампунь помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смыть обычной водой.
Средство совершенно безопасно для людей и окружающей среды.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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