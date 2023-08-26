https://ria.ru/20230826/moskva-1892360117.html
В Москве завершили испытания теплосетей перед отопительным сезоном
В Москве завершили испытания теплосетей перед отопительным сезоном - РИА Новости, 26.08.2023
В Москве завершили испытания теплосетей перед отопительным сезоном
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили проведение гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T10:21
2023-08-26T10:21
2023-08-26T10:21
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москва
петр бирюков
моэк
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили проведение гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "К бесперебойной работе подготовлено свыше 8,7 тысячи километров магистральных и 8,4 тысячи километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В настоящее время все подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме, горячее водоснабжение на городских объектах восстановлено", - сказал Бирюков. Заммэра напомнил, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. "Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. Во время испытаний специалисты ПАО "МОЭК" устанавливают в трубопроводах давление, превышающее рабочее, что имитирует повышенную нагрузку в зимние пики холодов", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
https://realty.ria.ru/20230803/moskva-1887770219.html
https://realty.ria.ru/20230622/otoplenie-1879320362.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, МОЭК
В Москве завершили испытания теплосетей перед отопительным сезоном
Бирюков: в Москве завершили испытания теплосетей перед отопительным сезоном
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили проведение гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"К бесперебойной работе подготовлено свыше 8,7 тысячи километров магистральных и 8,4 тысячи километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В настоящее время все подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме, горячее водоснабжение на городских объектах восстановлено", - сказал Бирюков.
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Заммэра напомнил, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону.
"Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. Во время испытаний специалисты ПАО "МОЭК" устанавливают в трубопроводах давление, превышающее рабочее, что имитирует повышенную нагрузку в зимние пики холодов", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
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