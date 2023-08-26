https://ria.ru/20230826/moskva-1892360117.html

В Москве завершили испытания теплосетей перед отопительным сезоном

В Москве завершили испытания теплосетей перед отопительным сезоном - РИА Новости, 26.08.2023

В Москве завершили испытания теплосетей перед отопительным сезоном

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили проведение гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T10:21

2023-08-26T10:21

2023-08-26T10:21

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москва

петр бирюков

моэк

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили проведение гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "К бесперебойной работе подготовлено свыше 8,7 тысячи километров магистральных и 8,4 тысячи километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В настоящее время все подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме, горячее водоснабжение на городских объектах восстановлено", - сказал Бирюков. Заммэра напомнил, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. "Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. Во время испытаний специалисты ПАО "МОЭК" устанавливают в трубопроводах давление, превышающее рабочее, что имитирует повышенную нагрузку в зимние пики холодов", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

https://realty.ria.ru/20230803/moskva-1887770219.html

https://realty.ria.ru/20230622/otoplenie-1879320362.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, петр бирюков, моэк