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"Будут умолять". В США заявили о панике Киева из-за ситуации под Харьковом - РИА Новости, 26.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:01 26.08.2023 (обновлено: 16:24 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/kupyansk-1892407678.html
"Будут умолять". В США заявили о панике Киева из-за ситуации под Харьковом
"Будут умолять". В США заявили о панике Киева из-за ситуации под Харьковом - РИА Новости, 26.08.2023
"Будут умолять". В США заявили о панике Киева из-за ситуации под Харьковом
Украина может потерять контроль над Купянском из-за неспособности ВСУ сдерживать российское наступление, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T16:01
2023-08-26T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Украина может потерять контроль над Купянском из-за неспособности ВСУ сдерживать российское наступление, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Dialogue works."Украинская армия больше не способна проводить наступательные операции и не может удержать оборону возле Купянска", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ несут огромные потери среди личного состава, а новые натовские поставки уже не смогут изменить ситуацию на поле боя. При этом офицер добавил, что им не удалось пробить хорошо подготовленную российскую линию обороны, в результате чего украинские войска вынуждены отступать.Риттер полагает, что уже сейчас можно говорить о полном поражении Киева, так как ВСУ на грани краха. Украинские войска не смогут продолжать военные действия и будут умолять о прекращении огня, резюмировал он.Киев 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".В начале августа в Минобороны сообщили об освобождении села Новоселовское на Купянском направлении. Восьмого августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе.
https://ria.ru/20230826/zelenskiy-1892397630.html
https://ria.ru/20230825/vsu-1892318279.html
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в мире, украина, киев, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Будут умолять". В США заявили о панике Киева из-за ситуации под Харьковом

Экс-разведчик Риттер: ВСУ не могут удержать оборону на Купянском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Украина может потерять контроль над Купянском из-за неспособности ВСУ сдерживать российское наступление, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Dialogue works.
"Украинская армия больше не способна проводить наступательные операции и не может удержать оборону возле Купянска", — отметил он.
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По словам эксперта, ВСУ несут огромные потери среди личного состава, а новые натовские поставки уже не смогут изменить ситуацию на поле боя. При этом офицер добавил, что им не удалось пробить хорошо подготовленную российскую линию обороны, в результате чего украинские войска вынуждены отступать.
Риттер полагает, что уже сейчас можно говорить о полном поражении Киева, так как ВСУ на грани краха. Украинские войска не смогут продолжать военные действия и будут умолять о прекращении огня, резюмировал он.
Киев 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
В начале августа в Минобороны сообщили об освобождении села Новоселовское на Купянском направлении. Восьмого августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе.
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