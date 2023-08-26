"Будут умолять". В США заявили о панике Киева из-за ситуации под Харьковом
Экс-разведчик Риттер: ВСУ не могут удержать оборону на Купянском направлении
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Украина может потерять контроль над Купянском из-за неспособности ВСУ сдерживать российское наступление, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Dialogue works.
"Украинская армия больше не способна проводить наступательные операции и не может удержать оборону возле Купянска", — отметил он.
По словам эксперта, ВСУ несут огромные потери среди личного состава, а новые натовские поставки уже не смогут изменить ситуацию на поле боя. При этом офицер добавил, что им не удалось пробить хорошо подготовленную российскую линию обороны, в результате чего украинские войска вынуждены отступать.
Риттер полагает, что уже сейчас можно говорить о полном поражении Киева, так как ВСУ на грани краха. Украинские войска не смогут продолжать военные действия и будут умолять о прекращении огня, резюмировал он.
Киев 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
В начале августа в Минобороны сообщили об освобождении села Новоселовское на Купянском направлении. Восьмого августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе.