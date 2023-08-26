https://ria.ru/20230826/kupyansk-1892407678.html

"Будут умолять". В США заявили о панике Киева из-за ситуации под Харьковом

"Будут умолять". В США заявили о панике Киева из-за ситуации под Харьковом - РИА Новости, 26.08.2023

"Будут умолять". В США заявили о панике Киева из-за ситуации под Харьковом

Украина может потерять контроль над Купянском из-за неспособности ВСУ сдерживать российское наступление, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T16:01

2023-08-26T16:01

2023-08-26T16:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Украина может потерять контроль над Купянском из-за неспособности ВСУ сдерживать российское наступление, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Dialogue works."Украинская армия больше не способна проводить наступательные операции и не может удержать оборону возле Купянска", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ несут огромные потери среди личного состава, а новые натовские поставки уже не смогут изменить ситуацию на поле боя. При этом офицер добавил, что им не удалось пробить хорошо подготовленную российскую линию обороны, в результате чего украинские войска вынуждены отступать.Риттер полагает, что уже сейчас можно говорить о полном поражении Киева, так как ВСУ на грани краха. Украинские войска не смогут продолжать военные действия и будут умолять о прекращении огня, резюмировал он.Киев 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".В начале августа в Минобороны сообщили об освобождении села Новоселовское на Купянском направлении. Восьмого августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе.

https://ria.ru/20230826/zelenskiy-1892397630.html

https://ria.ru/20230825/vsu-1892318279.html

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в мире, украина, киев, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато