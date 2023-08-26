https://ria.ru/20230826/kotlyakovo-1892280270.html

Ефимов: участок бывшей промзоны "Котляково" реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: участок бывшей промзоны "Котляково" реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 26.08.2023

Ефимов: участок бывшей промзоны "Котляково" реорганизуют по программе КРТ

Проект решения о реорганизации участка бывшей промзоны "Котляково" в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) разместили на сайте московской... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T12:10

2023-08-26T12:10

2023-08-26T12:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Проект решения о реорганизации участка бывшей промзоны "Котляково" в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) разместили на сайте московской мэрии, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В рамках комплексного развития участка бывшей промзоны "Котляково" площадью свыше 8 га планируется построить почти 197 тыс. кв. м различной недвижимости. Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 19,5 млрд руб., ежегодный бюджетный эффект оценивается свыше чем в 254 млн рублей. По итогам редевелопмента участка будет создано порядка 700 рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как отмечается в сообщении, реорганизацию данной территории в столичном районе Царицыно смогут провести правообладатели площадки, городской оператор или инвестор. Его могут определить по итогам торгов.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на данной площадке запланировано возведение домов в рамках городской программы реновации жилья, площадь которых составит порядка 165 тыс. "квадратов". Кроме того, там могут появиться общественно-деловые и соцобъекты на площади около 32 тыс. "квадратов". Для жителей здесь построят ФОК с бассейном, школы на 425 учащихся, а также детсад, который смогут посещать более 180 ребят.В рамках программы комплексного развития территорий в Москве создают многофункциональные кварталы. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщил, что с 2020 года по итогам аукционов определены инвесторы для реорганизации десяти неэффективно используемых участков общей площадью свыше 242 га. На них возведут около 4,5 млн "квадратов" недвижимости и создадут свыше 53 тыс. рабочих мест.

https://ria.ru/20230825/efimov-1892083710.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман