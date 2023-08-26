https://ria.ru/20230826/kino-1891801795.html

Ночь кино: где бесплатно посмотреть "Чебурашку" и "Вызов"

Ночь кино: где бесплатно посмотреть "Чебурашку" и "Вызов" - РИА Новости, 26.08.2023

Ночь кино: где бесплатно посмотреть "Чебурашку" и "Вызов"

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет накануне профессионального праздника отечественных кинематографистов — 26-27 августа. Покажут самые кассовые российские... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T08:00

2023-08-26T08:00

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культура

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет накануне профессионального праздника отечественных кинематографистов — 26-27 августа. Покажут самые кассовые российские фильмы этого года. Что еще в программе, помимо "Чебурашки", "Вызова", "Праведника", — в материале РИА Новости.Для тех, кто не успел: кинохиты годаГлавные кинохиты сезона в рамках акции можно посмотреть бесплатно во многих кинотеатрах — от Калининграда до Сахалина.Премьера "Чебурашки" состоялась в январе. В кинофильме мультяшный герой стал настоящим зверьком, который случайно оказался в России и пытается найти новых друзей. Озвучила его Ольга Кузьмина. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков.Проект режиссера Дмитрия Дьяченко оказался самым кассовым в истории отечественного проката, собрав более семи миллиардов рублей."В начале февраля я заехал на заправку. В кассе стояла женщина, и с нею девочка лет шести. Вдруг у ребенка глаза увеличиваются в десять раз, и она орет на всю заправку: "Мама, Гена!" Это был лучший подарок", — рассказал Гармаш. И подтвердил, что над продолжением уже работают.Первый художественный фильм, снятый в космосе, — "Вызов" Клима Шипенко — также в программе "Ночи кино". Актриса Юлия Пересильд и режиссер провели на МКС 12 дней. Помимо Пересильд, в картине приняли участие Милош Бикович, Владимир Машков, космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубов.В центре сюжета — хирург Женя, которая отправилась на орбиту, чтобы сделать операцию в невесомости и спасти жизнь космонавту. Фильм вышел в апреле и уже собрал более двух миллиардов рублей.Военная драма Сергея Урсуляка "Праведник" основана на реальном подвиге советского партизана Николая Киселева. В 1942-м он спас от фашистов более 200 евреев, выведя их из оккупированной Белоруссии за линию фронта. Измученные голодом и преследуемые немцами, они преодолели почти полторы тысячи километров по лесам. Николая Киселева удостоили за это звания "Праведник народов мира".С февраля фильм, в котором снялись Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов и Константин Хабенский, собрал более 640 миллионов рублей.Что еще посмотреть: юбилеи "Смешариков" и фильма о Штирлице"Ночь кино" проводят ежегодно с 2016-го. Как отметила министр культуры России Ольга Любимова, интерес к акции, как и число ее участников, постоянно растет."В этом году библиотеки, музеи, филармонии и кинотеатры подготовили для участников насыщенную программу. Вас ждут лекции, экскурсии, мастер-классы, встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов. А также тематические викторины и концерты", — сообщила она.В сети "Москино" программу посвятили 20-летию "Смешариков". Еще там презентуют собственное мороженое "Кинолента".Столичный Музей кино сосредоточился на "великих путешественниках в советском кино" — фильмах "Миклухо-Маклай", "Пржевальский" и "Хождение за три моря". Для детей — советские мультфильмы. Также посетителям предложат экскурсии "Секреты киномеханика", "Лабиринт истории", "Кабинет Сергея Эйзенштейна".В кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы в Москве и на летней сцене филиала "Г.О.Р.А." покажут все серии "Семнадцати мгновений весны" в честь полувекового юбилея этого фильма.На фасаде Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина москвичи увидят фрагменты документальных фильмов о Винсенте Ван Гоге. В самом музее — дискуссия "Ван Гог: идеальный герой кино".В Музее космонавтики имени Циолковского в Калуге поделятся подробностями съемок советского научно-фантастического фильма "Москва — Кассиопея", предложат поиграть в Alias и осмотреть экспозицию выставки "Кино Procosmos". Знатоки смогут проявить себя на викторине "Фильмография космоса" и обсудить секреты картины "Салют-7".Выбрать мероприятие в своем регионе поможет афиша.

https://ria.ru/20230704/filmy-1882230048.html

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2023

Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

кино и сериалы, ночь кино, музей кино, музей победы, москино, куда сходить , что посмотреть