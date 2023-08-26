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В Минфине заявили о заинтересованности в работе иностранных компаний - РИА Новости, 26.08.2023
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13:06 26.08.2023 (обновлено: 13:43 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/investitsii-1892383611.html
В Минфине заявили о заинтересованности в работе иностранных компаний
В Минфине заявили о заинтересованности в работе иностранных компаний - РИА Новости, 26.08.2023
В Минфине заявили о заинтересованности в работе иностранных компаний
Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T13:06
2023-08-26T13:43
россия
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в РФ, им создаются необходимые условия, сообщает пресс-служба Минфина России. "Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в России. Компаниям, которые приняли решение остаться, создаются необходимые условия, включая разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга", - прокомментировало министерство появившуюся в СМИ информацию о том, что иностранцы, решившие выйти из российского бизнеса, якобы встречаются с осложнением этого процесса со стороны властей РФ.В сообщении также отмечается, что "тех, кто решил продать свой бизнес, подкомиссия не заставляет снижать итоговую цену". "Оценка производится не членами комиссии, а независимым оценщиком. Цена может измениться только в случае, когда комиссия указывает на некорректную оценку рыночной стоимости иностранного бизнеса", - сообщили в Минфине.Во вторник министр финансов Антон Силуанов сообщил, что власти РФ приняли решение о выплате дивидендов иностранцам без ограничений, при условии инвестирования ими средств в российскую экономику. Позднее в министерстве добавили, что иностранцы смогут выводить дивиденды в пределах инвестиций, вложенных в производство и технологии в РФ с 1 апреля 2023 года.В декабре прошлого года власти РФ установили ряд правил для иностранцев, которые решили продать российские активы. Их соблюдение, как правило, должно было учитываться при выдаче разрешений на выход компаний из недружественных стран из российских активов. В марте текущего года список был обновлен, после этого - в конце июля - власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса.В список вошли как новые условия, так и те, что уже были объявлены ранее, например, продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости; наличие независимой оценки рыночной стоимости активов; установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников); добровольное перечисление в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости активов, если продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости; обязательство заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины рыночной стоимости активов.Среди новых критериев, например, ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп актива - как правило, этот срок составляет не более двух лет. Также в обновленный список вошла необходимость в случае приобретения акций, составляющих уставный капитал ПАО, размещать на бирже до 20% от приобретаемого пакета с рядом условий.
https://ria.ru/20230822/promyshlennost-1891574525.html
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россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Минфине заявили о заинтересованности в работе иностранных компаний

Минфин: правительство создает иностранным компаниям нужные условия для работы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПрохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве
Прохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Прохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в РФ, им создаются необходимые условия, сообщает пресс-служба Минфина России.
"Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в России. Компаниям, которые приняли решение остаться, создаются необходимые условия, включая разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга", - прокомментировало министерство появившуюся в СМИ информацию о том, что иностранцы, решившие выйти из российского бизнеса, якобы встречаются с осложнением этого процесса со стороны властей РФ.
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В сообщении также отмечается, что "тех, кто решил продать свой бизнес, подкомиссия не заставляет снижать итоговую цену". "Оценка производится не членами комиссии, а независимым оценщиком. Цена может измениться только в случае, когда комиссия указывает на некорректную оценку рыночной стоимости иностранного бизнеса", - сообщили в Минфине.
Во вторник министр финансов Антон Силуанов сообщил, что власти РФ приняли решение о выплате дивидендов иностранцам без ограничений, при условии инвестирования ими средств в российскую экономику. Позднее в министерстве добавили, что иностранцы смогут выводить дивиденды в пределах инвестиций, вложенных в производство и технологии в РФ с 1 апреля 2023 года.
В декабре прошлого года власти РФ установили ряд правил для иностранцев, которые решили продать российские активы. Их соблюдение, как правило, должно было учитываться при выдаче разрешений на выход компаний из недружественных стран из российских активов. В марте текущего года список был обновлен, после этого - в конце июля - власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса.
В список вошли как новые условия, так и те, что уже были объявлены ранее, например, продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости; наличие независимой оценки рыночной стоимости активов; установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников); добровольное перечисление в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости активов, если продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости; обязательство заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины рыночной стоимости активов.
Среди новых критериев, например, ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп актива - как правило, этот срок составляет не более двух лет. Также в обновленный список вошла необходимость в случае приобретения акций, составляющих уставный капитал ПАО, размещать на бирже до 20% от приобретаемого пакета с рядом условий.
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